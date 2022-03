Der dritte Verhandlungstag im Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord in Kiel und Dänischenhagen steht am Donnerstag an: Mehrere Personen aus dem Umfeld des Beschuldigten Harmut F. sowie seiner getöteten Frau sollen aussagen. Die aktuellen Entwicklungen finden Sie Donnerstag ab 14 Uhr hier.