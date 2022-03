Kiel

Es war eine Tat, die die Region erschütterte: Hartmut F. soll am 19. Mai 2021 seine Ex-Frau und ihren neuen Partner in Dänischenhagen sowie einen Bekannten in Kiel erschossen haben. Für die Taten muss sich der Angeklagte aus Westensee nun vor Gericht verantworten.

Für Dienstag hat die 8. große Strafkammer eine längere Verhandlung geplant. So wird etwa die Frau des getöteten Elektrikers, eine Nebenklägerin, im Zeugenstand befragt. Andere sind hingegen nicht zu hören: Mehrere für Dienstag geladene Zeuginnen haben sich entschlossen, ihr Auskunftsverweigerungsrecht zu nutzen.

Die Verhandlungen finden in einem erst kürzlich errichteten Gerichtssaal in einer Halle in Kiel statt. Voraussichtlich bis Ende März wird der Prozess gegen den Zahnarzt laufen. Was vor Gericht aktuell geschieht, können Sie auf KN-online verfolgen.

Prozess gegen Hartmut F.: Aktuelle Entwicklungen aus dem Gerichtssaal

Florian Sötje und Anne Holbach berichten am fünften Verhandlungstag aus dem Gerichtssaal:

+++ Hartmut F.: Bin „innerlich sehr zerrissen“ +++

Sein erklärtes Ziel sei stets gewesen, seiner Familie ein schönes Leben zu ermöglichen, führt der Angeklagte in seinem Brief fort. Dafür habe er sich „abgestrampelt“. Seine Lebenswünsche seien es nicht gewesen, seine Frau „zurückgeschlagen zu haben und drei Menschen zu erschießen“.

Dass ihm im Prozess nun Manipulation nachgesagt würde und Zeugen „nicht aufrichtig“ über ihn aussagen würden, thematisiert Hartmut F. im weiteren Verlauf seines Schreibens. Er habe sich „mehr Anerkennung und Wertschätzung erhofft“. Insgesamt sei er nach dem ersten Prozesstag „innerlich sehr zerrissen“.

+++ „Wen interessieren Ursachen bei diesem Ergebnis?“ +++

Der Zahnarzt schreibt weiter, dass es ihm am ersten Prozesstag emotional nicht möglich gewesen sei, etwas zu sagen. Schließlich sei das „grausame Resultat“ der Taten durch „nichts zu beschönigen“.

Es sei für ihn ein schmaler Grat sich vor Gericht zu äußern. Seine Verteidiger würden ihm davon abraten. Ohnehin würde man ihn „höchstwahrscheinlich bis zum Ende des Lebens weg sperren“.

Die Ursachen, die zu den Taten geführt hätten würde man im Prozess wohl nicht finden, schreibt Hartmut F., der kurz darauf in seinem Brief fragt: „Wen interessieren Ursachen bei diesem Ergebnis?“

+++ Richter liest Brief des Angeklagten vor +++

Das ist eine Überraschung: Kurz vor der mittäglichen Unterbrechung sind Worte des Angeklagten im Gerichtssaal zu hören. Der Vorsitzende Richter Jörg Brommann liest einen Brief vor, den Hartmut F. am 24. Februar 2022, einen Tag nach Prozessbeginn, an eine Freundin geschrieben hat. Nach der Anrede beginnt er mit dem Satz: „Der Charakter eines Menschen ist sein Schicksal.“

+++ Ehefrau ahnte wohl, dass sie überwacht wurde +++

Der Zeuge berichtet von einer Situation, die ihm sein Freund aus Dänischenhagen erzählte. So habe sich Frau F. einmal gewundert, dass ihr Mann in Kiel-Holtenau auftauchte, als sie selbst dort mit dem Auto unterwegs war. Die 43-Jährige und ihr Bekannter aus Dänischenhagen hätten dann sogar oberflächlich das Auto nach einem Peilsender abgesucht, aber keinen gefunden.

Wie bereits am ersten Prozesstag bekannt geworden war, hatte Hartmut F. tatsächlich einen GPS-Peilsender am Auto seiner Frau angebracht - und war ihr am 19. Mai 2021 so auch zum Tatort nach Dänischenhagen gefolgt.

+++ Freund berichtet über männliches Opfer aus Dänischenhagen +++

Der nächste Zeuge war ein enger Freund des in Dänischenhagen getöteten Mannes. Er beschreibt ihn als außergewöhnlichen Menschen, der anderen immer Energie gegeben habe. „Er war einfach ein guter Mensch, den man gerne um sich hatte, ein herzensguter Mensch“, erzählt der Zeuge.

Etwa drei Wochen vor der Tat hätten sich sein Freund und Frau F. auf Tinder kennengelernt. Wie ernsthaft die Beziehung war, ließe sich aber noch nicht sagen. Die Lebensumstände der beiden seien sehr verschieden gewesen. Aber beide hätten den Moment gelebt und einander gut getan, schildert der Zeuge seine Eindrücke.

+++ Angehörige berichtet über den Tattag +++

Die 52-Jährige erzählt, dass sie am 19. Mai 2021 noch um 9.45 Uhr mit ihrem Mann telefoniert habe. Der Oberstaatsanwalt fragt nach Worten über den Tod ihres Mannes. Die Zeugin sagt, die Familie habe den „tollsten Vater und Mann verloren. Für uns ist unsere Welt kaputt.“

Sie schildert zudem, dass die gemeinsame Tochter zum Zeitpunkt der Tat eine Ausbildung bei der Polizei in Hamburg gemacht habe. Sie hatte am 19. Mai 2021 auf einer Hamburger Dienststelle Schrankendienst. Zehn Minuten bevor sich Hartmut F. dort mit der Tatwaffe stellte, habe ihre Tochter Feierabend gemacht.

+++ Elektriker wusste von Hartmut F.‘s Affären +++

Das Verhältnis zwischen Hartmut F. und seinem späteren Opfer wandelte sich offenbar im Laufe der Zeit. Laut seiner Frau überließ der Elektriker Hartmut F. zweimal die Schlüssel für eine Wohnung, damit der Angeklagte sich dort mit Affären treffen konnte. Später habe er das aber unterbunden, und auch nach der Körperverletzung im November 2020 Frau F. unterstützt und ein offenes Ohr für sie gehabt.

Von der Installation eines Tonbandes in der Praxis, mit der Frau F. eine Affäre ihres Mannes entdeckte, hätten sie und ihr Mann aber nichts gewusst, sagt die Zeugin. Im Laufe des bisherigen Prozesses war der Eindruck entstanden, dass der Elektriker das Tonband installiert haben könnte, um Frau F. zu helfen.

+++ Angehörige des dritten Opfers im Zeugenstand +++

Nun kommt die ehemalige Ehefrau des am 19. Mai 2021 getöteten Elektrikers in den Gerichtssaal. Sie trägt ein T-Shirt mit einem Foto des Opfers, mit dem sie nach einer zwischenzeitlichen Trennung wieder seit etwa 2018 zusammenlebte. Sie hat eine Freundin als Beistand dabei, zudem sitzt ihr Anwalt während der Befragung neben ihr. Ihr Mann sei der „Haus-und-Hof-Elektriker“ bei der Familie von Hartmut F. in Westensee gewesen, habe die Elektrik in dem als Praxis angedachten Haus gemacht.

Über die Beziehung zwischen Hartmut F. und seiner Ehefrau berichtet die Zeugin, dass der Angeklagte aus Sicht ihres später getöteten Mannes „kein Familienmensch“ gewesen sei. „Er war sich selbst sehr wichtig. Und die Frau hatte zu funktionieren", sagt die 52-Jährige. Ihr Mann habe für Frau F. auch Kameras am Familienhaus in Westensee angebracht, weil diese Angst vor Hartmut F. gehabt haben soll. Wann dies war, fragt der Vorsitzende Richter. Mit zittriger Stimme antwortet die Zeugin: „Zwei Wochen bevor es passiert ist“ — also kurz vor den Taten am 19. Mai.

+++ Nächste Kriminalbeamtin im Zeugenstand +++

Eine Kieler Polizistin hatte nach den Taten vom 19. Mai 2021 die zweite Vernehmung der Schwester von Frau F. übernommen. Nun soll sie daraus berichten, weil die Schwester des Opfers ihr Auskunftsverweigerungsrecht nutzt.

In der Befragung habe sie Zeugin berichtet, dass ihre Schwester immer „müde und ausgebrannt“ gewirkt habe, so die Polizistin. Gewaltausbrüche seien immer wieder ein Thema gewesen, zunächst gegen Gegenstände ihrer Schwester. Diese soll einmal erzählt haben, dass Hartmut F. aus Wut einen Fernseher mit einer Axt zerlegte. Die Schwester berichtete wohl auch von einer Körperverletzung vor dem November 2020. Bereits 2019 nach einem JVA-Ball und einem Streit über eine mutmaßliche Affäre von Hartmut F. soll dieser seine Frau geschlagen haben.

+++ Kriminalbeamter berichtet über Vernehmung der Mutter +++

Aus seiner Erinnerung erzählt der Beamte vom grundsätzlichen Problem bei der Befragung. Es sei schwer zu fassen gewesen, welche Schilderungen der Mutter ihre eigenen Wahrnehmungen widerspiegelten und was sie über Dritte über den Angeklagten gehört hatte. Sie habe aber berichtet, dass es seitens ihrer Tochter bereits früh in der Beziehung mit Hartmut F. Trennungsgedanken gegeben habe. Warum es über die Jahre bis 2020 nicht zu einer Trennung gekommen sei, habe der Kriminalbeamte gefragt. Grundsätzlich dafür sei wohl die Angst vor Hartmut F. gewesen, soll die Mutter gesagt haben.

+++ Weitere Zeuginnen sagen nicht aus +++

Die Befragung der ersten Zeugin ist beendet. Nach einer kurzen Unterbrechung verliest der Vorsitzende Richter drei Schreiben. Sie stammen von zunächst geladenen Zeuginnen, die sich alle auf ihr Auskunftsverweigerungsrecht berufen und nicht vor Gericht aussagen wollen.

Da sie aber alle ihre Vernehmungen bei der Kriminalpolizei für die Hauptverhandlung freigegeben haben, sitzt nun ein Kriminalbeamter aus Flensburg im Zeugenstand. Er hatte die Mutter der später getöteten Frau F. nach den Taten vom 19. Mai 2021 vernommen.

+++ Verteidiger sieht zu wenige Kontakte mit Hartmut F. +++

Ähnlich wie bei Zeuginnen am gestrigen Tag stellt der Verteidiger von Hartmut F. in Frage, ob die Zeugin während ihrer Tätigkeit in Westensee ausreichend Kontakt zum Angeklagten hatte, um diesen charakterisieren zu können.

Die 54-Jährige wird anschließend vom Sachverständigen zum Verhältnis von Frau F. und dem später ebenfalls getöteten Kite-Lehrer aus Dänischenhagen befragt. Die 43-Jährige habe ihr erzählt, dass dies zum damaligen Zeitpunkt eine Bekanntschaft war, mehr aber nicht, sagt die Zeugin.

+++ Sachverständiger fragt nach Hartmut F. +++

Der psychologische Gutachter möchte wissen, wie die Zeugin den Angeklagten wahrgenommen habe. Ihr erster Eindruck sei positiv gewesen, sagt die 54-Jährige. Was Frau F. ihr erzählt habe, hätte dazu nicht gepasst. Ihre private Meinung sei, dass Hartmut F. wohl zwei Gesichter gehabt habe. Manchmal habe sie gedacht, man ginge ihm besser aus dem Weg. Aus ihrer Sicht sei es aber durchaus menschlich, zwei Seiten zu haben.

+++ Fragen zum Familienurlaub und der Körperverletzung +++

Nachdem das Westenseer Ehepaar im Jahr 2020 bereits getrennt war, gab es im Sommer noch einmal einen gemeinsamen Urlaub. Gegenüber ihr habe Frau F. gesagt, dass sie sich für den gemeinsamen Urlaub wegen der Kinder entschieden habe, sagt die Zeugin.

Im weiteren Verlauf der Befragung geht es um die Körperverletzung an der 43-Jährigen im November 2020. Nach dieser habe Frau F. sie einmal gefragt, ob sie bei ihr übernachten könnte, erzählt die ehemalige Haushaltshilfe. Die 43-Jährige habe nämlich Angst vor ihrem Mann gehabt. Etwa um den Jahreswechsel sei es dann zu einer Drohung von Hartmut F. gegen seine Ehefrau gekommen. Er habe gedroht, sie zu töten. Das habe ihr Frau F. berichtet, schildert die Zeugin.

+++ Fünfter Prozesstag beginnt mit Haushaltshilfe als Zeugin +++

Zum heutigen Verhandlungstag im Hauptverfahren gegen den mutmaßlichen Dreifachmörder Hartmut F. sind mehrere Zeuginnen und Zeugen geladen. Zunächst nimmt die ehemalige Haushaltshilfe der Familie aus Westensee im Zeugenstand Platz. Sie war nach eigenen Angaben sieben bis acht Jahre, unterbrochen von einer einjährigen Pause, für die Familie tätig.

Der Angeklagte sei schon immer früh auf dem Weg zur Arbeit gewesen, wenn sie in Westensee begonnen habe. Wenn sie ihn getroffen habe, sei Hartmut F. zu ihr aber immer höflich gewesen, sagt die Zeugin.

Für den Dreifachmord-Prozess gegen Hartmut F. sind noch weitere Verhandlungstage angesetzt:

Donnerstag, 10.3.

Dienstag, 15.3.

Montag, 21.3.

Mittwoch, 23.3.

Dienstag, 29.3.

Mittwoch, 30.3.

Der Fall Dänischenhagen: Das wird Hartmut F. vor Gericht vorgeworfen

Hartmut F., ein Zahnarzt aus Westensee, soll am 19. Mai 2021 in Dänischenhagen und Kiel drei Menschen erschossen haben. Seine Ehefrau (43) hatte sich von ihm getrennt, nachdem er sie im November 2020 krankenhausreif verprügelt hatte.

Mit der Trennung kam der Zahnarzt offenbar nicht klar. Er soll seiner Frau am 19. Mai zu einem Mann (52) nach Dänischenhagen gefolgt sein und beide mit einer Uzi-Maschinenpistole heimtückisch erschossen haben. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft Kiel wollte er seine Ehefrau für die Trennung und den Mann für die Beziehung zur 43-Jährigen bestrafen.

Dann soll Hartmut F. nach Kiel gefahren sein, um einen 52-jährigen Elektriker, den er aus Westensee kannte, mit einer Pistole zu erschießen. Den 52-Jährigen hatte er nach Angaben der Kieler Staatsanwaltschaft für das Scheitern seiner Ehe mitverantwortlich gemacht.

Dreifachmord: Polizei suchte in Kiel mit Großaufgebot nach Hartmut F.

Die Polizei suchte nach den Taten in Dänischenhagen mit einem Großaufgebot nach Hartmut F., nach einem Hinweis unter anderem mit Spezialkräften im Kieler Brauereiviertel, doch von dem Zahnarzt fehlte jede Spur.

Noch am Abend des 19. Mai stellte er sich bei der Polizei in Hamburg, ließ später über seinen Anwalt erklären, für die drei Taten verantwortlich zu sein. In Kiel muss sich der Zahnarzt nun wegen dreifachen Mordes vor Gericht verantworten.