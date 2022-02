Im Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord in Kiel und Dänischenhagen steht am Dienstag, 1. März, ab 13.30 Uhr der zweite Verhandlungstag an. Mehrere Zeugen aus dem Umfeld des Beschuldigten Harmut F. sind geladen. Verfolgen Sie bei uns die aktuellen Entwicklungen des zweiten Verhandlungstags.