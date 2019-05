+++ Die Europawahl in Schleswig-Holstein in Zahlen +++



In Schleswig-Holstein dürfen 2,272 Millionen Bürger ihre Stimme abgeben. Das ist die höchste Zahl seit 1949 bei Europa- oder Bundestagswahlen, wie Landeswahlleiter Tilo von Riegen sagte. Auch 77.300 Staatsangehörige der anderen EU-Länder sind stimmberechtigt, darunter nach bisherigem Stand rund 2000 Briten.



Fast 159.000 junge Menschen dürfen erstmals das EU-Parlament mitwählen, weil sie seit 2014 das 18. Lebensjahr vollendet haben.



Bei der Europawahl 2014 betrug die Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein nur gut 43 Prozent.