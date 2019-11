Aktuelle Infos zu den Klima-Demos in Schleswig-Holstein

Kiel

Die Bewegung Fridays For Future will an diesem Freitag wieder Zehntausende Menschen in ganz Deutschland für mehr Klimaschutz auf die Straße bringen. Im Rahmen eines weltweiten "Klimastreiks" seien bundesweit Kundgebungen und Demonstrationen in etwa 500 Städten geplant.

Auch in Schleswig-Holstein gehen Kinder, Jugendliche und Erwachsene ab 11.56 Uhr unter dem Motto „Global day of climate action“ auf die Straße. Proteste sind unter anderem in Kiel, Rendsburg, Mielkendorf, Neumünster, Plön, Bad Segeberg, Kaltenkirchen und Eutin angemeldet.

In Kiel werden für die Klima-Demo und die Zwischenkundgebung unter anderem der Exerzierplatz und der Wilhelmplatz gesperrt. Die Turbokampfgruppe Kiel (TKKG) kündigte zudem Straßenblockaden im Anschluss an die Demo an.

Demo-Route und Routen der Zubringer-Demos

Liveblog : Klima-Demos am 29. November 2019 in Schleswig-Holstein

Wir berichten von den Klima-Demonstrationen und den damit verbundenen Verkehrsbehinderungen in Schleswig-Holstein in einem Liveblog. Hier können Sie sich einen Überblick über die aktuelle Lage verschaffen:

+++ Parkplätze in Kiel werden gesperrt +++



Das dürfte die Pendler in Kiel am Freitag, 29.11.2019, ärgern: Für die nächste große Demonstration von Fridays for Future Kiel werden sowohl der Wilhelmplatz als auch der Exerzierplatz gesperrt. Störungen während und nach der Versammlung sind laut Stadt nicht ausgeschlossen.









+++ Klima-Demos in Schleswig-Holstein +++



Der globale Streik für mehr Klimaschutz geht in die nächste Runde: Am Freitag plant die Jugendbewegung Fridays for Future in Schleswig-Holstein mehrere Demonstrationen. Proteste in Kiel, Eckernförde, Rendsburg, Mielkendorf, Neumünster, Plön, Bad Segeberg und Eutin sind angemeldet. In Kiel werden laut Polizei etwa 4000 Menschen erwartet.



Anlass für den Streik am Freitag ist die UN-Klimakonferenz Anfang Dezember in Madrid. «Der Klimaschutz der Staaten ist freiwillig und diese Freiwilligkeit hat bisher keine Wirkung gezeigt.







Mehr anzeigen Tickaroo Liveblog Software

Weitere aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.