Nach dem SPD-Wahlsieg in Hamburg sehen sich Schleswig-Holsteins Genossen im Aufwind. Angesichts starker Schwankungen in nur Wochen sei nichts in Stein gemeißelt. „Mit dem richtigen Profil, einem guten Programm und Glaubwürdigkeit kann man tatsächlich Wahlen gewinnen“, sagte Landeschefin Midyatli.