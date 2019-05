Liveblog : Fridays for Future am 24. Mai in Schleswig-Holstein

Das Wichtigste vorab

- Für Freitagvormittag, 24. Mai, hat die Klima-Schülerbewegung "Fridays for Future" auch in Kiel zum nächsten großen Klimastreik aufgerufen

- Ihre Demo soll um 9.30 Uhr am Rathausplatz starten und durch die Innenstadt führen

- Die Polizei rechnet mit Verkehrseinschränkungen im Verlauf der Route

- Auch in anderen Orten Schleswig-Holsteins, wie Eckernförde und Rendsburg, sind am 24. Mai 2019 Klimademos geplant

So lief die Klimademo im März 2019

Die erste große, landesweite Klimademo hatte " Fridays for Future" im März 2019 organisiert. 15.000 Teilnehmer gingen im März in Schleswig-Holstein auf die Straße. Allein in Kiel zählte das Organisationsteam von " Fridays for Future" 7000 Demonstranten. Die Veranstaltungen waren nach Polizeiangaben überall friedlich verlaufen.

In Neumünster gingen 500 Menschen auf die Straßen, in Bad Segeberg mehr als 250, in Eckernförde 200 in Plön 40. In Rendsburg meldete die Polizei 600 Teilnehmer und damit ebenso viele wie in Itzehoe und Eutin. In Flensburg gingen 1100 Schüler und Studenten auf die Straße, aus Lübeck meldete die Polizei 2000 Teilnehmer. An 15 weiteren Orten im Land gab es weitere Klimastreiks.

