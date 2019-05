Kiel

Riesenerfolg für die Grünen bei der Europawahl in Schleswig-Holstein: Sie wurden im lange so konservativ geprägten Flächenland erstmals stärkste Kraft. Die Grünen holten 29,1 Prozent vor der CDU von Ministerpräsident Daniel Günther, die nach dem vorläufigen Landesergebnis nur 26,2 Prozent erreichte und damit schlechter abschnitt als die Union im Bund. Vor fünf Jahren waren es noch 34,4 Prozent gewesen. Die SPD brach von 31,9 auf 17,1 Prozent ein.

- Die Grünen sind in Schleswig-Holstein erstmals stärkste Kraft geworden. Mit 29,1 Prozent der Stimmen verwiesen sie die CDU auf den zweiten Platz.



- Die Wahlbeteiligung (Stand 00.14 Uhr) in Schleswig-Holstein lag bei 59,8 Prozent. Zum Vergleich: 2014 hatten nur gut 43 Prozent der Berechtigten ihre Stimme abgegeben.



- In Schleswig-Holstein waren 2,272 Millionen Bürger wahlberechtigt.



- CDU- Spitzenkandidat Niclas Herbst (46) wurde ebenso in das EU-Parlament gewählt wie die Juso-Bundesvize Delara Burkhardt (26) auf Platz 5 der SPD-Bundesliste und der Grünen Rasmus Andresen (33) auf Platz 16 der Bundesliste.





+++ Politologe: Europawahl-Ergebnis kann Grünen-Fantasien wecken +++



Das Ergebnis der Europawahl wird nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Wilhelm Knelangen wahrscheinlich das Klima in der Kieler Jamaika-Koalition beeinflussen. Es sei bei der Wahl indirekt auch um Schleswig-Holstein gegangen, sagte Knelangen am Montag der Deutschen-Presse-Agentur. Die Grünen hätten sehr, sehr stark abgeschnitten. "Das wird sich sicherlich auf das Klima in der Koalition auswirken." Die Grünen hatten im Land mit 29,1 Prozent die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther auf Platz zwei verdrängt. Die Christdemokraten schafften nur 26,2 Prozent.



"Die Grünen stehen jetzt vor der Frage, ob sie sich möglicherweise um ganz andere Dinge bewerben, als es in der Vergangenheit der Fall war", sagte Knelangen. "Beispielsweise werden jetzt sicherlich Überlegungen angestellt, ob sie nicht auch eine Regierung führen können." Die SPD, die von 31,9 auf 17,1 Prozent abstürzte, sei in einer historischen Schwächephase.Die Ergebnisse, auch in ländlicher strukturierten Wahlkreisen, zeigten deutlich, dass die Grünen sich in einem Allzeithoch befinden, sagte der Kieler Politikwissenschaftler. "Und das weckt in der Regel auch Fantasien." Die Grünen könnten jetzt selbstbewusster auftreten, etwa im koalitionsinternen Konflikt um den Ausbau der Windenergie. Die Grünen wollten den Ausbau in den Vordergrund stellen, CDU und FDP dagegen die Rücksichtnahme auf die Menschen, die in der Nähe von Windkraftanlagen leben.

+++ Nord-CDU nur sechsbester Landesverband +++



Bei der Europawahl hat die CDU in Schleswig-Holstein nicht nur erhebliche Stimmenverluste eingefahren. Der CDU-Landesvorsitzende und Ministerpräsident Daniel Günther verfehlte auch weit das von ihm vor der Wahl verkündete Ziel, mit Abstand stärkster Landesverband seiner Partei zu werden. 26,2 Prozent reichten im parteiinternen Rennen nur für den sechsten Platz. Davor rangierten die Landesverbände im Saarland, in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

+++ Erstmals vier Abgeordnete aus SH im EU-Parlament +++



Schleswig-Holstein ist im neuen EU-Parlament zum ersten Mal mit vier Abgeordneten vertreten. Dies geht aus dem vorläufigen Ergebnis des Bundeswahlleiters hervor. Mandate holten demnach Niclas Herbst von der CDU, die Sozialdemokratin Delara Burkhardt, der Grüne Rasmus Andresen und der Pirat Patrick Breyer.



Herbst (46) schaffte es als Spitzenkandidat der Nord-CDU, Burkhardt (26) auf Platz 5 der SPD-Bundesliste und Andresen (33) auf Platz 16 der Bundesliste seiner Partei. Für Breyer (42), Ex-Landtagsfraktionschef der Piraten im Norden, wurde es eine Zitterpartie bis in die späte Nacht hinein. Die Piraten holten 0,7 Prozent der Stimmen, und das reichte für ihn als Spitzenkandidat seiner Bundespartei. Zur Europawahl gibt es keine Sperrklausel. Bisher war Schleswig-Holstein im Europaparlament maximal mit drei Abgeordneten vertreten.

Hier zeigen wir Ihnen, wie die einzelnen Ortsteile von Kiel bei der Europawahl 2019 abgestimmt haben.



Mit dieser Info verabschieden wir uns in die Nacht!

+++ So sieht das Landesergebnis nach Farben aus +++



carto.com/Kieler Nachrichten



+++ Grüne triumphieren in Schleswig-Holstein +++



Riesentriumph für die Grünen im Flächenland Schleswig-Holstein: Bei der Europawahl sind sie erstmals stärkste Kraft geworden. Mit 29,1 Prozent der Stimmen verwiesen die Grünen die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther auf den zweiten Platz. Die Christdemokraten sackten nach dem vorläufigen Landesergebnis von 34,4 auf 26,2 Prozent ab, die SPD noch dramatischer von 31,9 auf 17,1 Prozent.



Die Grünen legten im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren um 16,7 Punkte zu. Sie hatten zuvor niemals bei einer Europa-, Bundestags- oder Landtagswahl im Norden mehr als 14 Prozent geholt. CDU und SPD werteten das Abschneiden ihrer Parteien bei der Europawahl als Enttäuschung. Auch in Hamburg und Berlin lagen die Grünen ganz vorn.



Die AfD holte 7,4 Prozent (2014: 6,8), die FDP 5,9 (3,8) und die Linke 3,7 Prozent (4,5). CDU und SPD fuhren im Land ihre historisch schlechtesten Ergebnisse bei einer Europawahl ein. In der Landeshauptstadt Kiel distanzierten die Grünen mit 37 Prozent CDU (16,8) und SPD (16,4) ganz klar. Auch in Lübeck gewannen die Grünen mit 31,6 zu 20,4 Prozent gegen die CDU.



Die Wahlbeteiligung war diesmal mit 59,8 Prozent deutlich höher als vor fünf Jahren, als nur gut 43 Prozent der Berechtigten ihre Stimme abgegeben hatten.







+++ Ergebnisse aus Lübeck und Ostholstein +++



So haben die Bürger in der Stadt Lübeck bei der Europawahl abgestimmt: GRÜNE (31,6 Prozent ), CDU (20,4), SPD (19,4) und AfD (7,5 ).



Der Kreis Ostholstein hat so abgestimmt: CDU (29,4 Prozent), GRÜNE (25,4 ), SPD (19,0), AfD (8,1), FDP (6,2).





+++ Kiel ist ausgezählt +++



CDU und SPD haben die Grünen nicht mehr einholen können. Das vorläufige Endergebnis für die Landeshauptstadt lautet: Grüne (37 Prozent), CDU (16,8), SPD (16,4), Linke (6,0), AfD (5,9), FDP (4,8), Sonstige (13,1).

+++ Überblick Rendsburg-Eckernförde +++



Wie haben Altenholz, Eckernförde, Rendsburg, Kronshagen und Büdelsdorf gewählt? Wir zeigen die Ergebnisse der Städte im Artikel.

+++ Immer mehr Kreise ausgezählt +++



Mittlerweile sind die Kreise Plön, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg ausgezählt. Ebenso die kreisfreien Städte Flensburg und Neumünster. Wir aktualisieren die Ergebnisse fortlaufend im folgenden Artikel.

+++ Historische Niederlage für CDU und SPD +++



In Schleswig-Holstein haben nach ersten Teilergebnissen bei der Europawahl CDU und SPD historische Niederlagen erlitten. Dagegen feierten die Grünen Riesengewinne und könnten am Ende sogar landesweit vorn liegen. In 48 von 59 Gemeinden mit mehr als zehntausend Einwohnern erreichten die Grünen 28,8 Prozent und lagen damit vorn. Die CDU kam auf 25,4 Prozent, die SPD auf 17,8 Prozent, die AfD auf 8,1 Prozent, die FDP auf 6,1 Prozent und die Linke auf 3,3 Prozent. In den Gemeinden leben etwa ein Drittel der Wahlberechtigten im Norden.



In Neumünster, einer der vier kreisfreien Städten im Norden, lagen die Grünen mit 27,1 Prozent ebenfalls vorn, gefolgt von CDU (24,4 Prozent), SPD (18,4), AfD (9,6) und FDP mit 5,3 Prozent. In Flensburg erreichten die Grünen sogar 37,1 Prozent, die CDU kam auf 17,3 Prozent.



Erfahrungsgemäß schneiden die Grünen in größeren Städten und Gemeinden aber besser ab als in Dörfern. Eine landesweite Hochrechnung gab es vom Landeswahlleiter nicht. Grund seien erhebliche Abweichungen zwischen Ergebnissen aus der Briefwahl und den Stimmenabgaben am Sonntag, hieß es. Das vorläufige amtliche Endergebnis sollte gegen Mitternacht vorliegen.



In Deutschland insgesamt bleiben CDU und CSU zusammen stärkste Kraft. Die Sozialdemokraten fielen auf den dritten Platz. Erstmals bei einer bundesweiten Wahl kommen die Grünen nach satten Zugewinnen auf den zweiten Rang. Die EU-skeptische AfD verbessert ihr Ergebnis deutlich, bleibt aber unter ihrem Ergebnis von der Bundestagswahl 2017.





+++ Nordfriesland wurde ausgezählt +++



Die CDU hat im Kreis Nordfriesland erwartungsgemäß die Nase vorn - wenn auch nur knapp. So hat der Kreis abgestimmt: CDU (30,4 Prozent), GRÜNE (29,3), SPD (16,3) und AfD (5,7).

+++ Ergebnisse aus Flensburg +++



So hat Flensburg bei der Europawahl abgestimmt:

GRÜNE ( 37,1 Prozent) CDU (17,3), SPD (14,4 ), AfD (6,3), DIE LINKE (6) und FDP (5).



So hat der Kreis Flensburg-Schleswig gestimmt:

(30,4 Prozent), CDU (29,0), SPD (16,2 ), AfD (6) und FDP (5).











