Es wird windig in Schleswig-Holstein: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für das Wochenende einen Sturm voraus, der voraussichtlich in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag auf Deutschland trifft. Vor allem an der Nord- und Ostsee kann er Orkanstärke mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 Kilometern pro Stunde erreichen.

Laut dem Kieler Wetterwelt-Meteorologen Kent Heinemann sind Sturmböen und Hochwasser an der Ostseeküste zu erwarten. Es sei damit zu rechnen, dass ein Wasserstand erreicht werde, der über einen Meter höher sei als normalerweise, so der Experte.

An der schleswig-holsteinischen Nordseeküste und der Elbe kann es nach der Vorhersage des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in der Nacht zu Sonntag eine Sturmflut geben. Am stärksten soll sich das nach der Prognose von Freitag in Hamburg bemerkbar machen. Dort wird nach Mitternacht ein Stand von etwa 2,2 Meter über dem normalen Hochwasser erwartet. Tiefliegende Bereiche wie der Altonaer Fischmarkt würden dann teilweise von Wasser überspült. In Dagebüll wird möglicherweise knapp die Sturmflutmarke von 1,5 Meter über dem normalen Hochwasser erreicht.

Informationen darüber, wie sich der Sturm in Schleswig-Holstein und das Hochwasser an der Ostseeküste in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Plön und der Stadt Kiel entwickelt, erhalten Sie in unserem Liveblog.

Liveblog: Sturm in Schleswig-Holstein, 29. und 30. Januar 2022

+++ Strande: Wind drückt Wasser weit aus der Bucht heraus +++



Düstere Wolken und eine richtig steife Brise in der Gemeinde Strande nördlich von Kiel: Der Wind drückt die Ostsee aus der Bucht heraus, das Wasser ist bereits mehrere Meter vom Strand zurückgewichen. Die Stege stehen auf dem Trockenen und die Spaziergänger können trockenen Fußes eine Sandbank erreichen, die sonst unter Wasser liegt.



Wenn der Wind nachlässt, kommt es zum Badewannen-Effekt: Das Wasser schwappt zurück und läuft weiter auf den Strand als üblich. Dreht dazu noch der Wind und kommt von See, fällt das Phänomen gleich doppelt stark aus. Dann Gummistiefel nicht vergessen!

+++ Viele Einsätze im Kreis Segeberg +++



"Diverse Einsätze" im Kreis Segeberg melden die Leitstellen der Feuerwehren und der Polizei in Elmshorn. Viele Bäume sind umgestürzt. In Norderstedt fiel ein Baum auf einen geparkten, leeren Wagen. Verletzt worden ist bislang niemand. Auch manch Anhänger ist schon umgekippt. Schwerpunkte sind unter anderem Norderstedt und der Raum Bad Segeberg.

+++ Hohe Windgeschwindigkeit im Kreis Segeberg +++





+++ Sturm auch in Neumünster +++





+++ Sturmschäden in Kiel-Pries +++





+++ Behinderungen bei der Bahn +++

Der Sturm wirkt sich mittlerweile auch auf die Bahnverbindungen in SH aus.







+++ Holtenauer Straße in Kiel gesperrt +++

Nachdem mehrere Dachteile sich an einem fünfstöckigen Gebäude gelöst hatten, musste um 16.50 Uhr die Holtenauer Straße in Kiel ab Düvelsbeker Weg bis Kämpenstraße gesperrt werden.

+++ Kiellinie durchs Baum blockiert +++

In Kiel nehmen die Einsätze zu. Die Feuerwehren ist aktuell zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Die Kiellinie ist auf der Höhe des Marinestützpunktes durch einen umgestürzten Baum blockiert.



Der etwa 20 Meter hohe Baum war morsch und stürzte durch den Wind auf die Fahrbahn sowie Geh- und Radweg.



Die Kiellinie ist aus Sicherheitsgründen in dem Bereich gesperrt.

+++ Kieler Meteorologe erklärt, was am Wochenende erwartet wird +++

+++ Orkan soll Sonnabendnacht auf die Ostseeküste treffen +++

Der für das Wochenende vorhergesagte Sturm trifft nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraussichtlich in der Nacht zum Sonntag auf Deutschland. Vor allem an der Nord- und Ostsee kann er Orkanstärke mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 Kilometern pro Stunde erreichen.

+++ Service: Wie man sich bei einer Sturmflut richtig verhält +++

Der Deutsche Wetterdienst geht am Sonnabend tagsüber von West- bis Nordweststurm mit Sturmböen bis 85 Stundenkilometer aus, einzelne schwere Sturmböen an der Küste könnten bis zu 95 km/h erreichen.

Das Windfeld ziehe dann über ganz Schleswig-Holstein und werde im Laufe des Sonnabends auch an der Ostküste zu Sturmböen und einzelnen orkanartigen Böen führen. „Da kann es am Kieler Leuchtturm schon zu einer Windstärke zehn kommen“, so Meteorologe Heinemann.