So läuft die Treckerdemo am 25.11.2019

+++ Das Wichtigste vorab +++



Am Dienstag ist in Berlin eine Demonstration von Landwirten angemeldet, an der sich auch Treckerfahrer aus Schleswig-Holstein beteiligen werden.

Sie starten am Montag, 25.11., an folgenden Orten:



Schuby -> Ratzeburg -> Perleberg - 240 Teilnehmer, Abfahrt 25.11.; 9 Uhr

Nützen -> Ratzeburg -> Perleberg - 500 Teilnehmer, Abfahrt 25.11.; 10.30 Uhr Hamberge -> Perleberg - 400 Teilnehmer, Abfahrt 25.11.; 23 Uhr