Die Bundes-CDU blickt nach dem klaren Sieg in Schleswig-Holstein mit Optimismus auf die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag. Im Norden stellt man sich indes die Frage, welche Koalition nach Günthers Triumph denkbar wird. Verfolgen Sie alle Entwicklungen bei uns im Liveblog.