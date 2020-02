Die Landes-CDU steht - trotz viel Kritik hinter vorgehaltener Hand - zumindest offiziell hinter ihrer Bundesvorsitzenden. "Wir werden Annegret Kramp-Karrenbauer so unterstützen, wie in der Vergangenheit auch", betonte Ministerpräsident Daniel Günther am Sonnabend nach Ende einer CDU-Klausurtagung.