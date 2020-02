Livestream: Behörden informieren in Kiel über Coronavirus

Kiel

Über die weiteren Vorkehrungen am Wohnort des mit dem Coronavirus infizierten Patienten in Henstedt-Ulzburg wollen die Behörden in Schleswig-Holstein am Freitagnachmittag in Kiel informieren. Neben Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) nimmt auch der Segeberger Landrat Jan Peter Schröder an der Konferenz teil.

Livestream ab 14 Uhr: Behörden informieren über Coronavirus in Schleswig-Holstein

Livestream zur Corona-Pressekonferenz im Landeshaus Gepostet von Kieler Nachrichten am Freitag, 28. Februar 2020

Ihnen wird der Livestream nicht angezeigt? Klicken Sie bitte hier.

Auch interessant: Alle Nachrichten zum Thema Coronavirus finden Sie hier.