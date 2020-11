Kiel

Auch die Schulen leiden unter der aktuellen Corona-Situation. Immer wieder müssen Kohorten in Quarantäne. Wie die aktuelle Lage ist, berichtet Karin Prien in einem Statement vor dem Bildungsministerium.

Anzeige

Die Ministerin hatte sich zuletzt immer dafür eingesetzt, dass Schulen weiterhin Präsenzunterricht anbieten können. „Es werden keine rein vorsorglichen Schulschließungen erfolgen“, hatte sie in der vergangenen Woche gesagt. Leitziel der Regierung sei ein Maximum an Präsenzunterricht für ein Maximum an Schülern. Das aktuelle Infektionsgeschehen rechtfertige keine pauschalen Regelungen. Anfang November war die Maskenpflicht verlängert worden.

Lesen Sie auch

Von LN