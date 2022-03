Nach dem Stufenplan sollen am 20. März eigentlich fast alle Corona-Regeln in Schleswig-Holstein wegfallen. Doch seit Tagen steigen die Infektionszahlen rasant an. Was nun im Norden geplant ist, erklärt die Landesregierung heute um 17.30 Uhr. Verfolgen Sie die Pressekonferenz im Livestream.