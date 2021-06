Kiel

Wie geht es in Schleswig-Holstein mit Veranstaltungen weiter? Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) wollen am Freitag darüber informieren.

Hintergrund ist die Entwicklung der Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein: Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein auf unter 10 gesunken. Sie liegt nun bei 9,4, wie aus Daten der Landesmeldestelle in Kiel vom Donnerstagabend hervorgeht. Am Vortag hatte der Wert bei 9,9 neuen Fällen pro 100 000 Einwohner in einer Woche gelegen.

Livestream: Neue Corona-Regeln für Schleswig-Holstein

Auf dieser Grundlage hat die Landesregierung von Schleswig-Holstein eine Neufassung ihrer Corona-Bekämpfungsverordnung erarbeitet, die am Freitag - voraussichtlich um 12 Uhr - vorgestellt werden soll.

Wir zeigen die Pressekonferenz hier im Livestream.