Kiel

Mit dem erklärten Willen zu stufenweisen Lockerungen der Corona-Maßnahmen haben sich die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen am Mittwoch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beraten. In einer Vorlage für die Video-Konferenz heißt es, bis zum 20. März sollten die Corona-Schutzmaßnahmen weitgehend und stufenweise wegfallen.

Solche Pläne hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gemeinsam mit Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Dienstag für den Norden bereits vorgestellt. Welche Beschlüsse beim Bund-Länder-Treffen hinzugekommen sind, dazu äußert sich Günther ab 17.30 Uhr. Verfolgen Sie seine Erklärung hier im Livestream.

Livestream: Daniel Günther zu den Beschlüssen des Bund-Länder-Treffens am 16. Februar

Dass bis 20. März fast alle Corona-Beschränkungen wegfallen sollen, erklärte die Landesregierung bereits im Vorfeld des Bund-Länder-Treffens. Änderungen an den Ankündigung würden nur vorgenommen, wenn die Ministerpräsidentenkonferenz am heutigen Mittwoch weitergehende Beschlüsse fasse, so Günther am Dienstag.

Stufenplan für Schleswig-Holstein: In diesen Schritten sollen die Corona-Maßnahmen bis zum 20. März wegfallen

Konkret kündigte die Landesregierung am Dienstag an, dass bereits ab dem 19. Februar Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene entfallen sollen. Ungeimpfte dürfen sich dann mit bis zu 25 Leuten treffen.

Ab dem 3. März gilt in vielen Bereichen statt der 2G- eine 3G-Regel mit eventueller Maskenpflicht, unter anderem bei der außerschulischen Bildung, Beherbergung und in der Gastronomie. Ausnahmen bleiben Großveranstaltungen (2G) und Diskotheken (2Gplus).

Zum 20. März sollen dann auch die 3G-Regeln in den genannten Bereichen wegfallen.