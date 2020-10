Die Corona-Zahlen steigen rasant weiter: In Schleswig-Holstein klettert der Inzidenzwert auf 36,61. In den Kreisen Pinneberg, Stormarn und der Stadt Lübeck liegt er über 50. Sind nun schärfere Maßnahmen erforderlich? Darüber informiert Ministerpräsident Daniel Günther am Dienstagmittag in Kiel. Wir berichten live.