Die Regierungschefs von Bund und Ländern wollen angesichts bundesweit noch immer hoher Infektionszahlen schärfere Corona-Maßnahmen beschließen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther kündigte jedoch schon an, in einem Punkt ausscheren zu wollen - und zwar bei den Kontaktbeschränkungen.

Nach dem Bund-Länder-Treffen wird ein Statement von Daniel Günther erwartet. Dieses zeigen wir im Livestream. Eine genaue Uhrzeit ist noch nicht bekannt.

Livestream : Daniel Günther zu Corona-Regeln im Dezember

Sobald Daniel Günther am Abend vor die Presse tritt, zeigen wir das Statement hier im Livestream.

Corona-Fahrplan für Dezember: Ministerpräsidenten legten Papier vor

Am Montag hatten die 16 Ministerpräsidenten Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) ein eigenes Papier vorgelegt, in dem es unter anderem um Kontaktbeschränkungen geht: Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sollen demnach vor Weihnachten auf den eigenen und einen weiteren Haushalt, in jedem Fall aber auf maximal fünf Personen begrenzt werden. Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) will das nicht mitmachen. Er handelte eine Öffnungsklausel heraus.

In Schleswig-Holstein sollen auch im Dezember Treffen im Privatbereich mit bis zu zehn Personen erlaubt bleiben – unabhängig davon, aus welchem Hausstand sie kommen.

Die Ministerpräsidenten der anderen 15 Länder zielen mit ihrer Verschärfung vor allem auf Weihnachten und Silvester ab: Damit trotz Pandemie Feiern im Familien- und Freundeskreis möglich sind, solle die Ansteckungsgefahr in den Tagen davor gesenkt werden. Vom 23. Dezember bis zum 1. Januar würden die Regeln für private Treffen gelockert und bis zu zehn Personen erlaubt, Kinder bis zu 14 Jahren nicht eingerechnet.

Corona-Maßnahmen für Dezember, Weihnachten und Silvester: Die Beratungsgrundlage

Der Teil-Lockdown im November hat bisher weniger gebracht als erhofft - deswegen geht es im Dezember wohl erstmal so weiter.

Die wichtigsten Maßnahmen, bei denen Bund und Länder weitgehend übereinstimmen:

TEIL-LOCKDOWN: Die Schließung von Kneipen, Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen soll bis mindestens 20. Dezember 2020 verlängert werden. Alle nicht notwendigen Kontakte und Reisen sollen weiter unterbleiben. Der Groß- und Einzelhandel bleibt geöffnet - allerdings soll die Maskenpflicht nun auch vor Geschäften und auf Parkplätzen gelten. Bei einer Inzidenz von „deutlich“ unter 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen und wenn weitere Bedingungen erfüllt sind, sollen Länder hiervon abweichen können.

FINANZHILFEN: Die Novemberhilfen für vom Teil-Lockdown betroffene Firmen und Einrichtungen sollen im Dezember fortgeführt werden. Der Bund plant Finanzhilfen im Umfang von voraussichtlich 17 Milliarden Euro, wie die dpa aus Regierungskreisen erfuhr.

KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN: Die Kontaktbeschränkungen sollen verschärft werden. Private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten sind demnach auf den eigenen und einen weiteren Haushalt und in jedem Fall auf fünf Personen zu beschränken, Kinder bis 14 ausgenommen. FÜR SCHLESWIG-HOLSTEIN könnte hier eine Sonderregelung greifen.

KONTAKTREGELN FÜR WEIHNACHTEN UND SILVESTER: Vom 23. Dezember bis 1. Januar sollen Treffen eines Haushaltes mit haushaltsfremden Familienmitgliedern oder haushaltsfremden Menschen bis zu zehn Personen erlaubt werden. Kinder bis 14 Jahren zählen nicht mit. FÜR SCHLESWIG-HOLSTEIN könnte hier eine Sonderregelung greifen.

FEUERWERK: Silvesterfeuerwerk auf belebten Plätzen und Straßen wird untersagt, um größere Gruppen zu vermeiden. Die örtlichen Behörden sollen die betroffenen Plätze und Straßen bestimmen. Grundsätzlich wird „empfohlen“, zum Jahreswechsel auf Feuerwerk zu verzichten.

BETRIEBSFERIEN: Arbeitgeber sollen prüfen, ob Betriebsstätten durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösungen vom 23. Dezember bis 1. Januar schließen können.

SCHULEN UND KITAS: Kinderbetreuung und Schulen sollen offen bleiben. In Regionen mit deutlich mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen soll aber künftig ab Klasse 7 Maskenpflicht auch im Unterricht gelten. Für Grundschüler, Fünft- und Sechstklässler soll eine solche Pflicht eingeführt werden können.

SCHUTZ VON RISIKOGRUPPEN UND SCHNELLTESTS: Der Schutz von Risikogruppen soll verbessert werden. Für Pflegebedürftige in Einrichtungen soll es ab dem 1. Dezember 30 Schnelltests pro Monat geben. Je nach Verfügbarkeit wird es noch mehr.

Weitergehende Vorstellungen des Bundes:

GESCHÄFTE: Nach Vorstellung des Kanzleramts soll sich in Geschäften höchstens ein Kunde pro 25 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhalten - bislang ist es ein Kunde pro 10 Quadratmeter.

BAHNVERKEHR: Um den Reiseverkehr sicherer zu machen, soll die Zahl der belegten Plätze in Zügen deutlich verringert werden. Für die Wintermonate sollen grundsätzlich nur noch alle Fensterplätze reservierbar sein. Zugleich soll aber die Kapazität der Züge erhöht werden. Eine Reservierungspflicht in der Bahn gibt es bislang nicht.

TESTS: Bei Erkältungssymptomen vor Weihnachten soll nach Vorstellung des Bundes eine großzügigere Testmöglichkeit angeboten werden.