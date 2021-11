Kiel

Eigentlich hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) eine vorgezogene Ministerpräsidentenkonferenz für unnötig gehalten. Es gebe in Schleswig-Holstein ein klares Corona-Regelsystem, auf das sich die Menschen verlassen könnten. Die Situation in den Krankenhäusern verändere sich derzeit nicht.

Und bei der Sieben-Tage-Inzidenz, so Günther, verzeichne der Norden eine Seitwärtsbewegung, aber keine dramatischen Steigerungen wie andere Bundesländer. Doch sei man selbstverständlich bereit, sich zu einer Konferenz der Regierungschefs von Bund und Ländern zu treffen, wenn es denn gewünscht werde.

So entwickelt sich die Hospitalisierungsinzidenz in Schleswig-Holstein

Die Hospitalisierungsinzidenz (also die Zahl der Corona-Patienten, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen neu in die Kliniken kamen) war in Schleswig-Holstein am Dienstag auf 3,88 gesunken. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 150,1 – nach 151,3 am Sonntag und 150,8 am Sonnabend.

Damit war Schleswig-Holstein das einzige Bundesland mit einer Inzidenz unter 200. Hamburg verzeichnete am Dienstag einen Wert von 213,5, Niedersachsen von 215,7 und Mecklenburg-Vorpommern von 402,0. Die höchste Inzidenz meldete Sachsen mit 1268,9. Der Bundesdurchschnitt lag bei 452,2.

Bundesverfassungsrichter: „Äußerste Gefahrenlage“

Am Dienstagmorgen hatte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe nachträglich die Notbremse-Maßnahmen aus der dritten Welle vom Frühjahr gebilligt. Der Bund durfte somit Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen verhängen. Zwar hätten die Maßnahmen in erheblicher Weise in verschiedene Grundrechte eingegriffen, stellten die Richter fest. Sie seien aber „in der äußersten Gefahrenlage der Pandemie“ mit dem Grundgesetz vereinbar gewesen.

Die Richter wiesen auch Klagen von Eltern und Schülern gegen die damals angeordneten Schulschließungen zurück. Zugleich erkannten sie erstmals ein „Recht der Kinder und Jugendlichen gegenüber dem Staat auf schulische Bildung“ an.

Beide Gerichtsentscheidungen gelten als Hinweise auf den Handlungsspielraum von Politik in der aktuellen vierten Welle. Der Ausgang der Ministerpräsidentenkonferenz wird deshalb mit Spannung erwartet. Die Telefonkonferenz soll um 13 Uhr starten. Im Anschluss will Günther im Kieler Landeshaus vor die Presse treten, die Ergebnisse kommentieren und zu möglichen Auswirkungen auf die Corona-Maßnahmen in Schleswig-Holstein Stellung nehmen.