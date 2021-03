Kiel

Merkel hatte auch angedeutet, dass der Bund tätig werden könnte, wenn die Länder nicht die nötigen Maßnahmen ergreifen sollten. "Wir müssen mit einer großen Ernsthaftigkeit jetzt die geeigneten Maßnahmen einsetzen. Und einige Bundesländer tun das, andere tun es noch nicht." Wenn das nicht "in sehr absehbarer Zeit" geschehe, müsse sie sich überlegen wie sich das vielleicht auch bundeseinheitlich regeln lasse. "Das ist mein Amtseid, das ist meine Verpflichtung", sagte Angela Merkel am Sonntagabend.

Eine Möglichkeit sei, "das Infektionsschutzgesetz noch mal anzupacken und ganz spezifisch zu sagen, was muss in welchem Fall geschehen". Sie werde nicht zuschauen, bis es 100.000 Neuinfektionen am Tag gebe.

Livestream: Daniel Günther zur aktuellen Corona-Lage

Sehen Sie an dieser Stelle unseren Livestream mit Ministerpräsident Daniel Günther. Er startet, sobald Günther gegen 16.30 Uhr vor die Kameras tritt.

CDU fordert Lockerungen für den Einzelhandel

Schleswig-Holstein prüft derzeit Lockerungsschritte in Form von Modellprojekten in den Bereichen Tourismus, Kultur und Sport unter strengen Hygienebedingungen und einem konsequenten Testregime. Am Montagnachmittag überraschte CDU-Landtagsfraktionschef Tobias Koch mit einer Forderung, den Einzelhandel auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 50 wie bisher zu öffnen.

Bislang ist in Kreisen zwischen Inzidenzwerten von 50 und 100 nur Termin-Shopping erlaubt. Ab einer Inzidenz von 100 müssen die Geschäfte schließen, Kunden dürfen Waren dann nur noch nach Vorbestellung an der Ladentür abholen.