Kiel

Die Infektionszahlen in Schleswig-Holstein steigen, dennoch hat die Landesregierung am Mittwoch erklärt, an den geplanten Lockerungen der Corona-Regeln festzuhalten. Welche Maßnahmen künftig in Schleswig-Holsteins Schulen gelten, will Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag um 15 Uhr erklären. Auch will sie über die aktuelle Situation bezüglich geflüchteter Kinder und Jugendliche aus der Ukraine informieren.

Bereits am Mittwoch war angekündigt worden, dass in den Schulen noch bis zu den Osterferien die Maskenpflicht gelten soll, Corona-Tests dort ab kommender Woche aber freiwillig sind.

Livestream: Ministerin Prien zu den Corona-Regeln in Schleswig-Holsteins Schulen

Verfolgen Sie die Pressekonferenz der Bildungsministerin ab 15 Uhr im Livestream:

Schleswig-Holstein plant weitreichende Corona-Lockerungen ab Sonnabend

Auch abseits der Schulen sind Lockerungen der Corona-Maßnahmen vorgesehen. Neben der Maskenpflicht etwa im Einzelhandel oder in Kliniken fallen die meisten Beschränkungen weg. Restaurantbesuche beispielsweise werden ab Sonnabend, 19. März, wieder ohne Impf- oder Testnachweis möglich sein.

Eine Testpflicht bleibt nur noch für Eltern und Personal in Kitas sowie im Pflegebereich bestehen. Für Clubs und Diskotheken wird es weiterhin die 2G-plus-Regel geben.