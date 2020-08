Kiel

Wie geht es weiter mit den Corona-Auflagen in Schleswig-Holstein? In den vergangenen Wochen hatten sich wieder mehr Menschen mit dem Virus infiziert. Viele von ihnen waren Reiserückkehrer. Zum Ende der Sommerferien läuft die alte Landesverordnung nun aus. Sie beinhaltet Hygiene- und Abstandsregeln sowie Kontaktbeschränkungen für das gesamte öffentliche Leben.

Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) und Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) erläutern am Mittwochvormittag um 11 Uhr, auf welche Einschränkungen sich die Bevölkerung in Schleswig-Holstein weiter einstellen muss. Sobald Daniel Günther und Heiner Garg vor die Presse treten, beginnt an dieser Stelle die Live-Übertragung.

Karin Prien informiert über Schulstart

Zuvor hatte Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) um 9.30 Uhr vor der Presse den Maßnahmenkatalog für den Corona-Regelbetrieb in den Schulen erläutert. Das Schuljahr startet am kommenden Montag. Das Ministerium hatte bereits dringend empfohlen, in den ersten zwei Wochen in den Schulen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies gelte auch während des Unterrichts. Die Jahrgangsstufen eins bis sechs sind davon ausgenommen.

