Kiel

Ministerpräsident Daniel Günther hatte am Dienstag klar formuliert, dass Bund und Länder nicht an der zuletzt formulierten Zielmarke 35 kleben dürften. Öffnungen sollten auch bereits ab einer landesweiten Inzidenz unter 50 möglich sein.

„Der bundesweite Weg hat für mich nicht mehr oberste Priorität“, sagte er. Gegebenenfalls werde Schleswig-Holstein mit den Nachbarn eine norddeutsche Lösung anstreben.

Tourismus: Öffnungsperspektiven bisher unterbelichtet

Das betreffe unter anderem auch den Tourismus. Im Entwurfspapier aus dem Kanzleramt, das der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) als Vorlage dient, wird der Tourismus äußerst restriktiv behandelt. Alle Bürgerinnen und Bürger sollten auf nicht zwingend notwendige Reisen im In- und Ausland zu Ostern verzichten.

Lediglich Verwandtenbesuche sollten ermöglicht werden – ähnlich wie zu Weihnachten 2020. Das allerdings wäre Günther deutlich zu wenig. Schleswig-Holstein hatte Ende Januar einen eigenen Stufenplan vorgelegt.

Bund-Länder-Gipfel: Hoffnung für den Sport

Unterdessen liegt ein aktualisierter Beschlussentwurf vor. Demnach sind nun auch Lockerungen in Regionen im Gespräch, in denen lediglich eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 stabil unterschritten wird. Es könnte dort dann beispielsweise „Individualsport alleine oder zu zweit und Sport in Gruppen von bis zu zehn Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich“ geben.

Sondersitzung des Landtags von Schleswig-Holstein

Für Donnerstagmittag ist eine Sondersitzung des Landtags angesetzt. Dort soll über die Ergebnisse der MPK debattiert werden. SPD und SSW hatten dafür am Mittwoch einen Antrag eingebracht.

Die Fraktionen forderten zusätzliche Unterstützung für die Schülerinnen und Schüler sowie einen Versorgungsfonds für die Schulen. Teil des Programms sollten auch lernunterstützende Online-Systeme und Gutscheine für private Nachhilfe-Institute sein.

SPD und SSW fordern mehr Unterstützung der Schulen

„Die Landesregierung hat bereits zusätzliche Mittel mobilisiert, aber jetzt ist es an der Zeit, den Schulen konkrete Summen zu nennen“, sagte der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat. Die Schülerunterstützung dürfe nicht dem Engagement der einzelnen Lehrkraft vor Ort überlassen werden. „Das Angebot, freiwillig ein Jahr zu wiederholen, darf nicht das Maximum an Einfallsreichtum darstellen.“

Jette Waldinger-Thiering (SSW) regte an, dass Studierende, Lehrkräfte der Volkshochschulen und andere Kräfte die Pädagoginnen und Pädagogen an den Schulen unterstützen. Insgesamt gehe es darum, mit Förderangeboten und Unterricht in Kleingruppen „den Spagat zwischen Distanzunterricht, Präsenzunterricht und Notbetreuung“ zu bewältigen.