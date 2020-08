Kiel

Nach Nordrhein-Westfalen will auch Schleswig-Holstein Bußgelder für "Masken-Muffel" in Bussen und Bahnen verhängen. "Wir finden die Idee gut", sagte Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) in Kiel. Eine solche Regelung solle auch in Schleswig-Holstein festgelegt werden. Diese werde sehr schnell kommen, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP).

Auf eine Höhe des Bußgeldes für Verstöße gegen die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr hatte sich die Landesregierung bisher nicht verständigt. Garg will am Freitagnachmittag dazu Stellung beziehen.

Anzeige

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Ein anderes Thema dürfte zum Ferienende auch viele Schleswig-Holsteiner interessieren. Reiserückkehrer können sich schon seit Ende Juli auch in fünf mobilen Zentren in Schleswig-Holstein auf das Coronavirus testen lassen. Für Rückkehrer aus Risikogebieten hat Bundesgesundheitsminister Spahn ( CDU) am Dienstag eine Testpflicht angeordnet. Grund dafür sind die wieder stärker ansteigenden Infektionszahlen. Gesundheitsminister Heiner Garg will Details dazu ebenfalls am Freitag erläutern.

Weitere KN+ Artikel

Livestream ab circa 14.30 Uhr: Gesundheitsminister Heiner Garg zu aktuellen Corona-Themen

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.