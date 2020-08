Kiel

Gibt es für die Sportvereine in Schleswig-Holstein doch noch die erhofften Lockerungen? Am Mittwoch treffen sich Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack und Gesundheitsminister Heiner Garg mit den Spitzenvertretern des Landessportverbandes sowie der Fußball-, Handball, Volleyball- und Basketballverbände Schleswig-Holsteins im Innenministerium.

Um 15.30 Uhr sollen die Ergebnisse des Treffens verkündet werden, bei dem es um mögliche Erleichterungen der Vorgaben für den Mannschaftssport vor dem 31. August gehen wird. Die Ergebnisse der Beratungen übertragen wir im Livestream. Er beginnt, sobald die Minister vor die Presse treten.

Anzeige

Rückblick: Enttäuschte Sportler fordern weitere Lockerungen

In der vergangenen Woche rumorte es in den Sportvereinen im Norden. Während in anderen Bundesländern in Mannschaftssportarten mit dem kompletten Kader trainiert werden darf und in mehreren Ländern schon seit Wochen Testspiele erlaubt sind, sind Spiele gegen andere Teams in Schleswig-Holstein noch bis Ende August untersagt.

Weitere KN+ Artikel

Das Land Schleswig-Holstein hatte vergangene Woche angesichts steigender Infektionszahlen auf eine weitere Lockerung der Landesverordnung zum 10. August verzichtet.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.