Kiel

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte zuletzt auf drastisch gesunkene Corona-Infektionszahlen im Norden hingewiesen und darauf, dass steigende Impfquoten Anlass zu Optimismus geben würden. Dennoch sei noch immer Vorsicht angeraten.

Koalition hatte sich noch am Mittwoch beraten

Nach Beratungen mit Expertinnen und Experten, dem Kabinett und am Vorabend mit Mitgliedern der Koalition will der Regierungschef an diesem Donnerstag um 10.30 Uhr im Landeshaus vor die Presse treten. An seiner Seite sind Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sowie Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) in Vertretung für Günthers Stellvertreterin, Finanzministerin Monika Heinold, angekündigt.

Die Ankündigungen werden von der Branche mit Spannung erwartet. Wir übertragen an dieser Stelle die Pressekonferenz im Livestream.