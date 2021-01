Kiel

Verlängerung des harten Lockdowns bis Mitte Februar, Homeoffice-Vorgaben, die Verpflichtung zum Tragen medizinischer Masken uvm.: Bund und Länder haben sich am vergangenen Dienstag auf verschärfte Corona-Regeln verständigt. Seit Montag sind die verschärften Regeln in Schleswig-Holstein in Kraft.

Ministerpräsident Daniel Günther ließ nach der Videoschalte mit Kanzlerin Angela Merkel bereits durchblicken, dass er Perspektiven für Lockerungen fordere. Am Dienstagnachmittag will er seinen Plan vorstellen, unter welchen Voraussetzungen die aktuellen Corona-Regeln gelockert werden könnte. Das Papier soll auch mit den anderen Bundesländern diskutiert werden.

Christopher Vogt (FPD) warnt: "Man sollte den Leuten nicht falsche Hoffnungen machen“

Vertreter der regierungstragenden Fraktionen aus Schleswig-Holstein warnten bereits vor allzu großen Erwartungen. „Man sollte den Leuten nicht falsche Hoffnungen machen“, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. Er halte es aber für dringend notwendig, die Bevölkerung darüber zu informieren, was passieren soll, wenn die gesundheitspolitischen Ziele tatsächlich erreicht sind.

Details nannte Vogt keine, man wolle dem Ministerpräsidenten nicht vorgreifen. „Sollten die anderen Bundesländer aber kein Interesse haben, werden wir in Schleswig-Holstein Schritte allein gehen müssen. Das ist auch rechtlich geboten.“

Schulen und Kitas sollen bei Lockerungen in Schleswig-Holstein Prioriät haben

Klar ist bereits, dass Schulen und Kindergärten bei den Lockerungen oberste Priorität haben sollen. Man habe lange diskutiert, ob über eine Öffnung auch auf Kreisebene entschieden werden kann, sagte die Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben. Das sei aber verworfen worden. Es werde landesweite Regelungen geben.

„Ich bin richtig zufrieden, dass Schleswig-Holstein nun einen Plan vorlegt, der den Menschen Perspektiven aufzeigt“, sagte sie. „Wir wollen aber nicht das Signal aussenden, als hätten wir kein Problem mehr.“ Es falle ihr schwer, angesichts der auch in Schleswig-Holstein aufgetauchten Virusmutationen Optimismus zu verbreiten. Sie hielte einen harten Lockdown, bei dem das wirtschaftliche Leben weitgehend zum Erliegen käme, für eine gangbare Alternative. „Aber das findet keine gesellschaftliche Mehrheit.“

Zuletzt wurden 170 neue Infektionen gemeldet, der Inzidenzwert für Schleswig-Holstein liegt bei 89,7. Es werden aber auch vermehrt Corona-Mutationen in Schleswig-Holstein bestätigt, unter anderem bei einer Familie aus Strande.

Perspektiven für die Zeit nach dem Lockdown: Wie geht es in Schleswig-Holstein weiter?

Wie geht es nach dem harten Lockdown in Schleswig-Holstein weiter? Können die Corona-Regeln gelockert werden, wenn die Zahlen weiter zurückgehen? Öffnen Schulen und Kitas wieder? Und welche Voraussetzungen müssen gegeben sein?

Nach der Kabinettssitzung am Dienstag, 26. Januar 2021, wollen Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) und seine Stellvertreter, Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg ( FDP) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne), den Perspektiven-Plan für Schleswig-Holstein vorstellen. Voraussichtlich um 15 Uhr. Wir übertragen die Statements im Livestream.

Livestream : Corona-Regeln lockern - Perspektiven für Schleswig-Holstein

Rückblick und Ausblick

Am Vormittag hatte die Landesregierung von Schleswig-Holstein erneut den Expertenrat angehört, bevor das Kabinett tagte. Grundlage des neuen Stufenplans sollen neben der Sieben-Tage-Inzidenz auch die Auslastung der Intensivbetten an den Kliniken sein, der R-Wert und perspektivisch auch die Impfquote.

Zum Expertenrat in Schleswig-Holstein zählen Prof. Dr. Klaus Rabe (Ärztlicher Direktor der Lungenklinik Großhansdorf), Prof. Dr. Jan Rupp (Direktor der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie des UKSH, Campus Lübeck), Prof. Dr. Philipp Rosenstiel (Direktor des Instituts für Klinische Molekularbiologie des UKSH, Campus Kiel), Prof. Dr. Kamila Jauch-Chara (Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des UKSH, Campus Kiel), Prof. Dr. Helmut Fickenscher (Direktor des Instituts für Infektionsmedizin des UKSH), Prof. Dr. Gabriel Felbermayr (Präsident des Instituts für Weltwirtschaft), Frank Roselieb (geschäftsführender Direktor und Sprecher des Krisennavigator – Institut für Krisenforschung, „Spin-Off“ der CAU Kiel) sowie Uta Fölster, Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts.

Am Mittwoch will Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) seinen Perspektiven-Plan auch im Landtag vorstellen.