Kiel

Die Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt seit dem Wochenende stetig - Stand Mittwoch ist sie bei 53,8 angekommen. Nach dem bundesweiten Stufenplan müssten somit die Corona-Regeln im Land verschärft werden, da die Inzidenz nicht mehr unter 50 liegt.

Krisensitzung in Schleswig-Holstein: Bleibt es beim Stufenplan?

Was könnte auf Schleswig-Holstein zukommen? Sollte die Regierung in seiner Krisensitzung an der bundesweiten Vereinbarung festhalten, sind folgende Einschränkungen denkbar:

Der Einzelhandel müsste nach dem bundesweiten Stufenplan auf Terminshopping-Angebote („click and meet“) umstellen, eine Kundin oder ein Kunde pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche wäre dann nur noch erlaubt.

müsste nach dem bundesweiten Stufenplan auf Terminshopping-Angebote („click and meet“) umstellen, eine Kundin oder ein Kunde pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche wäre dann nur noch erlaubt. Nach dem bundesweit geltenden Stufenplan könnten Museen, Galerien, zoologische/botanische Gärten und Gedenkstätten bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 auch nur noch mit Terminbuchung öffnen, der Individualsport mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten und Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis 14 Jahren wäre im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen, möglich.

Sollte die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 in Schleswig-Holstein steigen, müsste die Notbremse gezogen werden. Heißt: Ab dem zweiten darauf folgenden Werktag würden wieder die Regeln, die bis zum 7. März gegolten haben.

Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein: Entscheidung nach regionaler Inzidenz

Für Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein werden - unabhängig von der landesweiten Inzidenz - einmal wöchentlich Entscheidungen getroffen, ob die Einrichtungen unter Corona-Bedingungen geöffnet bleiben, es zurück in den Wechselunterricht geht oder Distanzlernen bzw. Schließungen anstehen.

Grundlage für die Entscheidung ist die jeweilige Inzidenz in den Kreisen und kreisfreien Städten.

+++ Livestream: So geht es in Schleswig-Holstein weiter +++

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und seine Stellvertreter, Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne), wollen voraussichtlich um 16 Uhr über die aktuelle Corona-Lage in Schleswig-Holstein und die weiteren Schritte im Kampf gegen das Coronavirus berichten.

Wir übertragen die Statements an dieser Stelle im Livestream, sobald die Landespolitiker vor die Presse treten.

Bereits vor der Krisensitzung hat der Handelsverband Kritik an "Click&Meet" geäußert. Das System funktioniere kaum. Er fordert stattdessen: Öffnungen nicht mehr landesweit, sondern an Kreisen festzumachen. Ähnlich hatten sich auch einige Landtagsabgeordnete bereits geäußert.

In Schleswig-Holstein wurden am Dienstag bis Mitternacht 273 Neuinfektionen gemeldet - 48 davon stammen aus dem Kreis Segeberg. Sieben Personen aus Schleswig-Holstein starben im Zusammenhang mit Corona. Die Inzidenz liegt aktuell bei 53,8.