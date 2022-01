Kiel

Die aktuelle Quarantäne-Regelung bei Omikron-Fällen steht in der Kritik. Sie könnte bei dem Bund-Länder-Treffen gelockert werden. Wie steht Schleswig-Holstein dazu? Und mit welcher Haltung geht Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in die Beratungen? Darüber will er am Nachmittag informieren. Wir berichten live von der Pressekonferenz (siehe unten).

Überblick: Die Themen beim Bund-Länder-Gipfel

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat vor der Ministerpräsidentenkonferenz seine Forderung nach weiteren Kontaktbeschränkungen bekräftigt. Er halte dies angesichts der Omikron-Welle für notwendig. Zwar müsse man mit Augenmaß vorgehen. Lauterbach betonte aber auch: „Wir werden wahrscheinlich noch einmal zulegen müssen.“ Schleswig-Holstein hat bereits verschärfte Kontaktbeschränkungen eingeführt – als Folge der steigenden Infektionszahlen seit Weihnachten.

 Erforderlich seien zudem angepasste Quarantäne-Regeln sowie eine Fortführung der Booster-Kampagne. Die Auffrischungsimpfungen seien der beste Schutz vor der Omikron-Variante. Lauterbach rief dazu auf, das hohe Impftempo wie vor Weihnachten wieder aufzunehmen.

Lauterbach verteidigte zugleich die von der Gesundheitsministerkonferenz vorgeschlagenen geänderten Quarantäneregeln mit kürzeren Auszeiten für Personal in wichtigen Versorgungsbereichen geknüpft an PCR-Tests. Damit würden diese Bereiche lebensfähig gehalten. Genügend PCR-Tests seien dafür vorhanden. Pro Woche könnten bis zu 2,3 Millionen PCR-Tests vorgenommen werden.

Lauterbach empfiehlt das Tragen von Masken – Gilt in Schulen in SH bereits

Für die Schulen sprach sich der Minister für das Tragen von Schutzmasken aus. Diese würden sehr gut gegen die Omikron-Variante wirken. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien äußerte sich am Vormittag bereits in einer Pressekonferenz, wie es nach den Winterferien mit dem Unterricht weitergeht.

Unter anderem gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle Schularten und Jahrgänge. Zudem wird an Grundschulen und Förderzentren (dort vorrangig im Primarbereich) wieder das Kohortenprinzip eingeführt.

Lauterbach appellierte an die Länder, das Tragen von Masken zur Vorgabe zu machen. Empfehlenswert wären hier FFP2-Masken. In Schleswig-Holstein wird das Tragen von Masken aktuell empfohlen.

