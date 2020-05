Perspektiven für Gastro und Tourismus?

Kiel

Vor den Gesprächen der Länderchefs mit der Bundeskanzlerin am Mittwoch, 6. Mai, informiert Daniel Günther heute gegen 16.30 Uhr in einem Pressestatement im Landeshaus über ein mögliches Stufenkonzept für den Gastronomie- und Tourismusbereich in Schleswig-Holstein. Derzeit verzögert sich allerdings das Statement. Sobald es losgeht, können Sie die Erklärung hier verfolgen.

Das Konzept eines 4-Stufen-Plans, das Ende April vorgestellt wurde, zeigt bereits auf, wie der Tourismus in Schleswig-Holstein hochgefahren werden soll. Seit Montag, 4. Mai, dürfen Zweitwohnungsbesitzer wieder einreisen, auch Dauercamper sind auf den Campingplätzen wieder willkommen.

Die Polizei hat bereits ihr Kontrollkonzept angepasst. Und die Campingplätze haben sich auf den Saisonstart vorbereitet. Tourismus- und Gastronomiebereich hoffen nun auf weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen.

Touristiker bereiten sich auf Saisonstart vor

Nach wochenlangem Stillstand wegen der Corona-Pandemie bereiten sich die Touristiker im Land nun intensiv auf den Start in die Saison 2020 vor. „Es ist wichtig, die Zeit jetzt zu nutzen. Daher versuchen wir unter anderem mit Online-Workshops Hilfestellungen zu geben, um zur Wiedereröffnung gut und sicher aufgestellt zu sein“, sagte der Geschäftsführer der Sylt Marketing Gesellschaft, Moritz Luft, am Dienstag.

„Derzeit erarbeiten wir Hygienegrundlagen für diverse Angebotsbereiche und ergänzen diesen Service um unterschiedliche Weiterbildungsmaßnahmen.“ Das Umsetzen von Hygiene- und Abstandsregeln im Rahmen des individuellen Angebots werde genauso notwendig sein wie das Überdenken und Neudefinieren gewohnter innerbetrieblicher Abläufe und Schwerpunkte.

