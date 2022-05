Kiel

Wissen Sie schon, wem Sie am Sonntag bei der Landtagswahl Ihre Stimme geben? Für alle Unentschlossenen haben wir ein Last-Minute-Angebot: Drei Tage vor der Wahl, am Donnerstagabend ab 20.30 Uhr, können Sie hier auf KN-online.de die vier Spitzenkandidaten von CDU, SPD, Grünen und FDP zum letzten Mal im live zusammen auf einer Bühne erleben.

Monika Heinold (Grüne), Daniel Günther (CDU), Thomas Losse-Müller (SPD) und Bernd Buchholz (FDP) stellen sich den Fragen von Eva Quadbeck, Vize-Chefredakteurin beim RedaktionsNetzwerk Deutschland, und KN-Chefredakteurin Stefanie Gollasch.

Es geht um Themen, die schon länger das Land bewegen, aber es geht auch um den Krieg in der Ukraine – das Streben nach Unabhängigkeit von russischer Energie, die Frage, ob Flüssiggas ein Ausweg sein kann und vieles mehr.

RND vor Ort zur Landtagswahl in Kiel – Livestream

Den Livestream können Sie am Donnerstag ab 20.30 Uhr an dieser Stelle verfolgen und sich dann in dem kompakten, nur eine Stunde langen Talk ein Bild davon machen, wer Ihren Positionen am nächsten kommt und daher am Sonntag Ihre Stimme bekommen soll.