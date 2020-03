Livestream: Regierung äußert sich zu Coronavirus-Maßnahmen

Kiel

Mit einem Bündel an Maßnahmen will die Landesregierung das neue Virus eindämmen. Dazu gehört auch, dass Schulen und Kitas geschlossen, der Lehrbetrieb an den Hochschulen sowie der Betrieb an staatlichen Museen und Opern ausgesetzt wird. Damit Unternehmen die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus besser verkraften können, stellt das Land steuerliche Hilfen in Aussicht.

Die Krankenhäuser sollen planbare Aufnahmen aussetzen oder ab sofort reduzieren, um Kapazitäten für Covid-19-Patienten bereitzuhalten. Das Landeskabinett kommt am Nachmittag zusammen, um das Maßnahmenpaket zu beschließen.

Livestream : Wir übertragen die Pressekonferenz

Ministerpräsident Daniel Günther, Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg und Dr. Anne Marcic, Infektionsreferentin im Gesundheitsministerium, informieren anschließend über die Ergebnisse. Zudem nehmen auch Finanzministerin Monika Heinold und Oppositionsführer Ralf Stegner teil.

BEGINN: gegen 18.00 Uhr