Im Kampf gegen das Coronavirus haben Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) und die Ministerpräsidenten aller Länder am Vormittag in einer Video-Konferenz eine gemeinsamere Linie gesucht - mal wieder. Denn längst gehen die Länder ganz unterschiedlich mit dem Virus um. So gibt es unter anderem unterschiedliche Vorgaben zu Bußgeldern, Veranstaltungen und Familienfeiern.

Thema bei der Konferenz waren unter anderem kostenlose Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten, die Quarantäneregelung, Testkapazitäten, Großveranstaltungen und Familienfeiern. Worauf sich die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel verständigt haben und was das für Schleswig-Holstein bedeutet, darüber will Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) am Nachmittag sprechen.

Livestream : So äußert sich Daniel Günther

Für 16 Uhr ist ein Statement von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther angekündigt. Sobald er vor die Presse treten wird, beginnt unser Livestream an dieser Stelle.

