An diesem Mittwoch sind die nächsten Bund-Länder-Beratungen zu den Corona-Regeln geplant. Nach einer Beschlussvorlage könnten in einem Drei-Stufen-Plan weitgehende Lockerungen für die Bürger geplant sein. Wie Schleswig-Holstein in das Treffen geht, erfahren Sie ab 15 Uhr bei uns im Livestream.