Kiel

Der Neustart der Schulen nach den Ferien ist nach Priens Angaben ein sensibler Moment. "Flächendeckende Tests sind gerade jetzt ein wichtiger zusätzlicher Baustein, um den dringend notwendigen Präsenzunterricht an den Schulen weiter zu ermöglichen", sagte Prien. In Schleswig-Holstein gilt nach den Ferien die Testpflicht für Schüler, Lehrer und alle weiteren Personen in den Schulen. Prien hatte bereits angekündigt, dass Kinder ohne negativen Test nicht am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen.

Wie der Schulstart in der kommenden Woche konkret ablaufen soll, will die Ministerin in einem Statement um 15 Uhr verkünden. KN-online überträgt die Pressekonferenz im Livestream.

Zum Abitur sagte Prien, es gelte die Vereinbarung, die die Kultusministerkonferenz im Januar getroffen habe: "Die Abiturprüfungen finden statt und die in diesem Jahr erworbenen Abschlüsse werden denen der früheren und späteren Jahre gleichwertig sein und gegenseitig anerkannt werden."