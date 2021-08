+++ Livestream +++ - So wird die Corona-Impfaktion an Schulen in Schleswig-Holstein angenommen

In der kommenden Woche können Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein eine Corora-Schutzimpfung an ihrer Schule bekommen – sofern sie das möchten. Wie groß das Interesse an dem freiwilligen Angebot ist, darüber informiert Bildungsministerin Karin Prien (CDU) um 14 Uhr.