Kiel

Seit Ende der Osterferien sind in Schleswig-Holstein wieder alle Schüler im Präsenzunterricht - mit Ausnahme der Kreise, in denen die Inzidenz über 100 liegt. Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte werden zudem regelmäßig auf Corona getestet. Wie ist das angelaufen? Und wie ist die Situation aktuell in den Schulen?

Livestream zur aktuellen Situation an den Schulen in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) gibt um 15 Uhr ein Statement zur aktuellen Situation an den Schulen ab. Die Pressekonferenz können Sie hier im Livestream verfolgen.

Ministerpräsident Daniel Günther sagte bereits am Dienstag: "Wir bleiben vorsichtig und gehen auch im Bereich der Schulen und Kitas einen strikteren Weg, als die Bundeslinie es vorgibt." Er verstehe, dass viele Eltern das hinterfragen. "Aber der gesundheitliche Schutz der Kinder und Jugendlichen hat gerade angesichts steigender Werte in diesen Altersgruppen für uns eine hohe Priorität."

Damit gehen Schulen in Schleswig-Holstein weiterhin ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 in den Distanzunterricht und Kitas in den Notbetrieb, während die Bundesnotbremse dies erst ab 165 vorsieht.