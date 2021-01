Kiel

Beim Bund-Länder-Gipfel am Dienstag (14 Uhr) wollen die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel den weiteren Weg im Kampf gegen Corona abstecken. Im Anschluss an die Videokonferenz wird Daniel Günther ( CDU) zunächst seine Koalitionspartner ( FDP und Grüne) über die Beschlüsse informieren, danach stehen Gespräche mit SSW-Chef Lars Harms und dem Fraktionschef der SPD, Ralf Stegner, an. Erst dann will Schleswig-Holsteins Ministerpräsident vor die Öffentlichkeit treten über den weiteren Weg informieren. Wann das genau sein wird, ist noch nicht bekannt.

Livestream : Daniel Günther informiert über weitere Schritte in Schleswig-Holstein

Wir zeigen das Statement im Livestream, sobald Daniel Günther vor die Presse tritt.

Koalitionskreise in Schleswig-Holstein : Kein Grund für eine Ausgangssperre

Kurz vor den neuen Beratungen von Bund und Ländern gab es erhebliche Unstimmigkeiten über schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Diskutiert wird eine Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar.

Zudem könnte es unter anderem eine schärfere Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften geben. Daneben erwägen Bund und Länder, mehr Druck auf Arbeitgeber zu machen, um mehr Homeoffice zu ermöglichen.

Umstritten ist eine Verhängung von Ausgangssperren. Wie KN-online aus Koalitionskreisen erfuhr, sehe man in Schleswig-Holstein keinen Grund für eine Verhängung einer solchen Maßnahme. Zuvor hatte sich das Kabinett den Rat von einer Experten-Runde (siehe unten) eingeholt.

Diese Experten beraten das schleswig-holsteinische Kabinett in Corona-Fragen

Zum Expertenrat in Schleswig-Holstein zählen Prof. Dr. Klaus Rabe (Ärztlicher Direktor der Lungenklinik Großhansdorf), Prof. Dr. Jan Rupp (Direktor der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie des UKSH, Campus Lübeck), Prof. Dr. Philipp Rosenstiel (Direktor des Instituts für Klinische Molekularbiologie des UKSH, Campus Kiel), Prof. Dr. Kamila Jauch-Chara (Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des UKSH, Campus Kiel), Prof. Dr. Helmut Fickenscher (Direktor des Instituts für Infektionsmedizin des UKSH), Prof. Dr. Gabriel Felbermayr (Präsident des Instituts für Weltwirtschaft), Frank Roselieb (geschäftsführender Direktor und Sprecher des Krisennavigator – Institut für Krisenforschung, „Spin-Off“ der CAU Kiel) sowie Uta Fölster, Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts.