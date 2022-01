Kiel

Die Omikron-Welle hat auch Schleswig-Holstein voll erfasst. Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut für Schleswig-Holstein eine Sieben-Tage-Inzidenz von 919,6, bundesweit lag der Schnitt bei 840,3. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz betrug im Norden 6,29: Mit Corona lagen nach Angaben der Landesmeldestelle 326 Menschen im Krankenhaus, 57 wurden auf der Intensivstation behandelt. Vor diesem Hintergrund berieten die Regierungschefs von Bund und Ländern am Nachmittag bei einer Videoschaltkonferenz über das weitere Vorgehen.

Corona-Regeln in SH: Vorerst keine Lockerungen

Nach einer Gesundheitsministerkonferenz am Wochenende hatte sich schon zuvor angedeutet, dass man den bisherigen Kurs beibehalten wollte: keine Verschärfungen der bisherigen Maßnahmen, aber vorerst auch keine Lockerungen.

Änderungen wurden aber für die inzwischen raren PCR-Tests angekündigt, die nicht mehr für alle Verdachtsfälle vorgehalten werden sollen, sondern nur noch für Risikogruppen sowie Beschäftigte in Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

Wie geht es in Schleswig-Holstein weiter? Daniel Günther im Livestream

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kündigte an, nach der Ministerpräsidentenkonferenz im Landeshaus die Öffentlichkeit über die Ergebnisse zu informieren. An dieser Stelle können Sie die Pressekonferenz per Livestream verfolgen.

Eine genaue Uhrzeit, wann der Livestream startet, ist uns noch nicht bekannt.