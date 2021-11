Einen Tag vor dem Treffen der Bund-Länder-Chefs informiert Schleswig-Holsteins Landesregierung am Mittwoch über das weitere Vorgehen zur Bekämpfung des Coronavirus. Erwartet wird, dass erste Eckpunkte für neue Corona-Regeln bis Weihnachten bekannt gegeben werden. Mehr dazu im Livestream.

Livestream: Welche Corona-Regeln gelten bis Weihnachten in SH?

Landesregierung informiert Livestream: Welche Corona-Regeln gelten bis Weihnachten in SH?

Von Christian Hiersemenzel