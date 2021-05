Kiel

In knapp drei Wochen soll die Impfpriorisierung bundesweit enden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bat am Montagabend nach Beratungen mit seinen Länderkollegen die Menschen aber um Geduld. Die Freigabe heiße nicht, "dass wir dann alle binnen weniger Tage impfen können", sagte er. Man werde bis in den Sommer hinein brauchen, um alle, die wollen, auch impfen zu können.

Die seit dem Impfstart vor fünf Monaten eingeführten Vorranglisten nach Alter, Erkrankungen und Beruf sollen dann in Praxen und regionalen Impfzentren wegfallen. Ab 7. Juni sollen auch Betriebs- und Privatärzte regulär mitimpfen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie geht es in Schleswig-Holstein mit dem Impfen weiter?

Was bedeutet die Aufhebung der Priorisierung für Schleswig-Holstein? Darüber wird am Nachmittag, voraussichtlich um 15 Uhr, Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) informieren. Er wird eine Zwischenbilanz ziehen und einen Ausblick auf die Impfkampagne in Schleswig-Holstein geben.

Der Livestream beginnt an dieser Stelle, sobald Heiner Garg vor die Presse tritt.

Immer wieder Probleme mit der Impfterminvergabe im Norden

Zuletzt hatte es immer wieder Probleme mit der Buchung von Impfterminen in Schleswig-Holstein gegeben. Ein Beispiel: Am Montag wurden unter anderem 3600 Impftermine für Menschen ab 60 Jahren über das Portal impfen-sh.de angeboten. Wer die Seite vor 17 Uhr aufrief, landete anschließend nicht in der Warteschlange des Wartebereichs.

Seit Beginn der Impfkampagne im Norden gab es 1396932 Impfungen - 394808 davon sind Zweitimpfungen (Stand 17.05.2021). Mehr Zahlen finden Sie hier.

Eine gezielte Werbekampagne könnte aus Sicht von SPD-Bundesvize Serpil Midyatli viele Bürger motivieren, sich auch in den kommenden Monaten gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Der jetzige Rückgang der Infektionszahlen ist den Impfungen und den beschränkenden Maßnahmen zusammen zu verdanken“, sagte die Landesvorsitzende der schleswig-holsteinischen SPD am Dienstag. Und weiter: Nur mit einer sehr hohen Impfquote sei wieder volle Normalität erreichbar.