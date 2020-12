Kiel

Mit einem harten Lockdown von 16. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 will Schleswig-Holstein die Corona-Pandemie eindämmen. Der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf muss schließen. Die notwendige Corona-Verordnung hat die Landesregierung am Montag beschlossen.

Bereits am Sonntag war nach den Bund-Länder-Beratungen bekannt geworden, dass Schleswig-Holstein die Weihnachts-Kontaktregeln anpasst. Es müsse möglich sein, „ Weihnachten zumindest im eingeschränkten Umfang feiern zu können“, sagte Daniel Günther zur Begründung. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident hatte die Menschen am Sonntag aufgefordert, soweit möglich zu Hause zu bleiben.

Arbeitgeber sollten ihren Mitarbeitern ermöglichen, die Kinder zu betreuen. Denn die Schulen werden ab Mittwoch geschlossen. Dort gibt es nur eine Notbetreuung für Eltern, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten, alleinerziehend sind oder keinerlei andere Betreuungsmöglichkeiten haben. Das gilt auch für die Kita.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und seine Stellvertreter, Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP), informieren am Montag über den Kabinettsbeschluss zur neuen Corona-Landesverordnung.

Voraussichtlich um 14.30 Uhr treten sie vor die Presse. Wir zeigen das Statement im Livestream.

Kein Böller- und Raketenverkauf für Silvester 2020

An Silvester gibt es auch in Schleswig-Holstein ein Versammlungs- und Ansammlungsverbot. Böller und Raketen dürfen nicht verkauft werden. In einigen Bereichen sollen die Kommunen Böllerverbote erlassen.

Ausgangsbeschränkungen sind nicht geplant, sie wären laut Günther auch das falsche Signal.

Auch Demonstrationen sollen weiter möglich sein. „Ich würde im Moment aber keine Demo anmelden“, hatte Günther am Sonntag erklärt.