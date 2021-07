Kiel

Trotz steigender Corona-Zahlen hat das Bildungsministerium vor ein paar Tagen angekündigt, dass in Schleswig-Holstein die Schule nach den Sommerferien im „echten Regelbetrieb“ weitergehen soll.

Sowohl auf die Kohortenregelung als auch auf den Corona-Reaktionsplan soll ab dem neuen Schuljahr verzichtet werden. Vor den Sommerferien mussten die Schulen beim Überschreiten bestimmter Schwellenwerte noch in den Distanz- und Wechselunterricht gehen. Künftig soll nun mehr auf die Krankheitsverläufe geachtet werden.

Die Neuregelung hat bereits für Kritik gesorgt. Der Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein zeigte sich schockiert und entsetzt über die Pläne fürs neue Schuljahr. Vorsitzender Thorsten Muschinski meinte, dass mit der Gesundheit der Schüler und Schülerinnen gespielt werde. Schließlich sei im Herbst eine vierte Corona-Welle zu befürchten.

Schulen in Schleswig-Holstein: Maskenpflicht fällt zum Teil

An der Test- und Maskenpflicht soll zunächst festgehalten werden, hatte Ministerin Karin Prien bereits angekündigt. Allerdings könne die Maskenpflicht draußen auf dem Schulhof aufgehoben werden, sofern der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.

Auch eine Beurlaubung vom Präsenzunterricht soll weiterhin möglich sein, wenn Schüler und Schülerinnen zur Risikogruppe gehören oder besonders gefährdete Verwandte haben. Allerdings muss dafür in Zukunft ein Antrag gestellt werden.

Livestream: Pressekonferenz von Karin Prien auf KN-online

Am Mittwoch, 28. Juli, voraussichtlich ab 11 Uhr erklärt die Bildungsministerin Karin Prien (CDU) in einer Pressekonferenz genauer, was für Lehrkräfte, Eltern sowie Schüler und Schülerinnen ab kommender Woche auf sie zu kommt.

Die Sommerferien enden in dieser Woche. Am 2. August startet in Schleswig-Holstein die Schule dann wieder.