Kiel

Als erstes Bundesland verabschiedet sich Schleswig-Holstein von der Luca-App: Der schleswig-holsteinische Landkreistag verlängert die Lizenz mit dem Unternehmen culture4life GmbH, an dem Fanta4-Rapper Smudo beteiligt ist, nicht. „Ab März entfällt für unsere Gesundheitsämter damit die Möglichkeit, über die App Kontaktdaten abzurufen“, bestätigt Geschäftsführer Sönke E. Schulz.

Die Entscheidung zur Kündigung sei vor allem deshalb gefallen, weil die Corona-Landesverordnung seit September 2021 keine Pflicht mehr zur Erhebung der Kontaktdaten beinhaltet. Es bestehe daher kein Grund mehr, an der Luca-App festzuhalten.

Im März 2021 hatte Schleswig-Holstein die App flächendeckend eingeführt und alle 15 Gesundheitsämter angeschlossen. Sie sollte Gastronomen und Organisatoren von Veranstaltungen die Zettelwirtschaft bei der damals gesetzlich vorgeschriebenen Erfassung der Besucherkontakte ersparen. Behörden sollte sie einen einfachen Abruf der Daten ermöglichen, wenn ein Corona-Fall auftritt. Eine Umfrage unserer Zeitung bei den Gesundheitsämtern im vergangenen Sommer hatte allerdings ergeben, dass sie nur selten davon Gebrauch machten.

Bund will Kosten für Lizenzverträge nicht übernehmen

Die Kosten von rund 1,25 Millionen Euro teilten sich Land und Kommunen. Die kreisfreien Städte und Kreise zahlten den Anschluss ihrer Gesundheitsämter an das System. Das Land übernahm die Kosten für die Infrastruktur und SMS.

Schleswig-Holstein hatte sich nicht alleine für die Einführung der Luca-App entschieden, auch zwölf weitere Bundesländer arbeiteten damit. Sachsen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen entschieden sich dagegen. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass der Bund den Ländern, anders als ursprünglich angekündigt, nicht die Lizenzkosten abnehmen will.

Die Luca-App ist seit Monaten Gegenstand einer öffentlichen Kontroverse. Zuletzt entzündete sich die Kritik an einem Vorfall in Mainz. Dort hatte die Polizei gemeinsam mit dem Gesundheitsamt bei der Suche nach Zeugen eines tödlichen Sturzes in einer Gaststätte auf Daten aus der Luca-App zurückgegriffen. Danach hatten einzelne Politiker öffentlich dazu aufgerufen, die Luca-App von den mobilen Telefonen zu löschen, und die Bundesländer aufgefordert, auslaufende Verträge mit dem Anbieter nicht zu verlängern.

Der Rapper Smudo hat die Luca-App gegen Vorwürfe von Netzpolitikern der Grünen und der FDP verteidigt. Für deren Aufruf, die App zu deinstallieren, habe er kein Verständnis, sagte der Künstler der „Bild“. Smudo hat die App mitentwickelt, um seiner Band und anderen Künstlern in der Corona-Pandemie wieder Auftritte zu ermöglichen. Der Sänger ist an der Betreibergesellschaft der Luca-App wirtschaftlich beteiligt.