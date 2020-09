Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer ist am Dienstag um 12.10 Uhr hinter dem Steuer seines Sattelzuges an der Anschlussstelle Mölln Süd auf die B 207 in Richtung Lübeck gestorben. Angaben der Polizei Ratzeburg zufolge soll der Mann aufgrund gesundheitlicher Probleme und ohne äußere Einflüsse verstorben sein.