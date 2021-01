Kiel

Um 13 Uhr kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder zusammen, um über eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen zu beraten. Im Anschluss an das Bund-Länder-Treffen will Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) über die Ergebnisse informieren. Wir werden das Statement im Livestream zeigen, vermutlich ab 17 Uhr.

Während über eine Verlängerung des harten Lockdowns weitgehend Einigkeit herrscht zwischen Bund und Ländern, dürften drei Punkte in der Runde wahrscheinlich für Diskussionen sorgen: Schulen, der Mangel an Corona-Impfstoff und eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit.

Unterricht an Schulen, Corona-Impfung : Die Themen der Ministerpräsidentenrunde

Die Kultusminister hatten am Montag beschlossen, dass eine Wiederaufnahme des Schulbetriebs in Stufen möglich ist - „sollte es die Situation in den einzelnen Ländern zulassen“. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin sprach sich für digitales Lernen ab 11. Januar aus, die Schülervertreter im Land fordern, dass es keinen Präsenzunterricht mehr bis Februar gibt.

In der Kritik steht seit Tagen die mangelnde Impfstoffbeschaffung - auch aus der SPD. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat diese zurückgewiesen. Zwar gebe es berechtigte Fragen und auch Verbesserungsbedarf in den Abläufen. Die SPD-Kritik sei aber „der billige Versuch, inmitten der Pandemie Wahlkampf zu machen“. Die Entscheidungen seien von der Bundesregierung aus Union und SPD zusammen getroffen worden, entweder gemeinsam im Corona-Kabinett oder im Bundeskabinett.

In Schleswig-Holstein sorgt der Mangel an Impfstoff dafür, dass binnen kurzer Zeit alle Impftermine in den 15 Impfzentren des Landes vergeben sind. Neue Impftermine werden deshalb erst wieder ab 12. Januar 2020 vergeben.

Einschränkung der Bewegungsfreiheit in Schleswig-Holstein denkbar?

Was bereits in Frankreich und Spanien Realität war und ist, rückt jetzt auch in Deutschland in den Fokus. Eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird diskutiert. Kanzlerin Angela Merkel will dem Rat der Experten folgen – die SPD-Länder lehnen den Vorstoß als „typisches Merkel-Manöver“ ab.

Peter Höver, Sprecher von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU), hielt sich am Dienstagvormittag zu Merkels Forderung nach einer Einschränkung der Bewegungsfreiheit bedeckt. Zur Stunde fänden diverse Vorgespräche statt. „Wir müssen die Beratungen der Ministerpräsidentenkonferenz abwarten.“

Livestream : Daniel Günther über Schleswig-Holsteins weiteren Weg

Wie geht es in Schleswig-Holstein weiter? Darüber informiert Ministerpräsident Daniel Günther am Nachmittag. Gerechnet wird mit einem Statement ab 17 Uhr. Ein genauer Termin ist aber noch nicht bekannt.

