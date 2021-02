Kiel

Die Neufassung der Corona-Bekämpfungsverordnung steht für Freitag, 26. Februar, an. Darin sind einige Lockerungen vom derzeitigen Lockdown ab Montag, 1. März, vorgesehen.

Im Einzelhandel dürfen Blumenläden, Gärtnereien sowie "Gartenbaucenter einschließlich räumlich getrennter Gartenabteilungen von Baumärkten" wieder öffnen, teilte die Landesregierung am Mittwoch mit.

Weiter hieß es: "Sportanlagen können für Individualsport geöffnet werden, die strengen Kontaktregelungen bleiben also erhalten." Heißt: Turnhallen und Sportplätze können genutzt werden, sofern dort nur ein Hausstand plus eine Person gleichzeitig trainieren. Zuschauer haben keinen Zutritt.

Soweit der Sport in geschlossenen Räumen ausgeübt werde, "gilt diese Beschränkung für jeden Raum". Was das etwa für Fitnesscenter bedeutet, ist nicht ganz klar. Schwimm- und Spaßbäder bleiben geschlossen.

Corona-Regeln für Schleswig-Holstein: Haupthaar-, Bart- und Nagelpflege ab 1. März zulässig

Für elementare körpernahe Dienstleistungen, wie etwa in Friseursalons, sind "neben den bisher gestatteten medizinisch notwendigen und pflegerisch notwendigen Dienstleistungen nun auch die Haupthaar-, Bart- und Nagelpflege" zulässig. Voraussetzung sind Hygienekonzepte, die Erhebung von Kontaktdaten und Schutzmaßnahmen, etwa "qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckungen".

Zudem gibt es Lockerungen in außerschulischen Bildungsangeboten. So sind "berufliche Qualifizierungen, die für die eine ausgeübte oder angestrebte berufliche Tätigkeit zwingend erforderlich sind", zulässig. Das betrifft etwa Sachkundenachweise. Das gilt jedoch nur, wenn sie "in digitaler Form rechtlich nicht möglich" sind.

Zoos und Tierparks in Schleswig-Holstein öffnen: Ein Besucher auf 20 Quadratmetern

"Die Außenbereiche von Tierparks, Wildparks, Aquarien, Angelteichen und Zoos können mit Hygienekonzepten und Kontaktdatenerhebung geöffnet werden." Die Besucherzahl wird jedoch auf "eine Person je 20 Quadratmeter der zugänglichen Wege- und Verkehrsfläche begrenzt".

Wegen des starken Infektionsgeschehens in Flensburg sei die Landesregierung mit der Stadt über die Fortsetzung der bisherigen Maßnahmen im Gespräch. Das gelte auch für das unmittelbare Flensburger Umland im Kreis Schleswig-Flensburg.

Die Landesregierung kündigt an, nach dem Beschluss am Freitag über weitere konkrete Inhalte zu informieren.