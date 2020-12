Distanzlernen statt Präsenzunterricht: Diese Devise wurde am Freitag für die letzte Schulwoche vor den Weihnachtsferien in Schleswig-Holstein ab Klasse acht ausgegeben. Auch jüngere Schüler sollten schon möglichst am Montag zu Hause bleiben. Der Start in den digitalen Unterricht war teils holprig.

Von Jördis Merle Früchtenicht