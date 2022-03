Kiel

In ihrer Doktorarbeit analysiert Dorothee Marx (33) den Zusammenhang zwischen chronischer Erkrankung und Zeit in der englischsprachigen Literatur. Ihre Erkenntnisse fasst die Doktorandin der Kieler Uni so zusammen: „Es gibt stereotype Vorstellungen davon, was das Leben mit einer chronischen Erkrankung ausmacht.“ Die Stimmen der Betroffenen würden nicht so gehört. Die Parallelen zum Leben von Dorothee Marx drängen sich förmlich auf. Die Wahlkielerin aus Hessen lebt mit der unheilbaren Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose, die besonders die Lunge trifft. Dadurch zählt sie sich zur Gruppe von Menschen mit einem hohen Risiko für einen schweren Verlauf einer Corona-Erkrankung. Als Mensch mit Behinderung will Dorothee Marx aber nicht nur in der Forschung den Diskurs mitbestimmen. Auch in der Pandemiedebatte erhebt sie jetzt ihre Stimme.

„Mein Eindruck ist, dass nur noch diejenigen Stimmen gehört werden, die am lautesten nach ,Freiheit’ und ,Lockerungen’ schreien“, sagt Dorothee Marx bei einem Glas Wasser auf einem Liegestuhl an der Kiellinie. Draußen-Gastronomie kann sie sich auch ohne Maske vorstellen.

Dorothee Marx fordert Rücksichtnahme auf gefährdete Menschen der Gesellschaft

Bei einem Wegfall der Maskenpflicht, wie ab dem 3. April geplant, ist der Besuch von Innen-Gastronomie und von Kinos für sie schwer vorstellbar. Oder eben nur, wenn sie selbst weiter Maske trägt. „Ich würde mir wünschen, es würden auch die leisen Stimmen derjenigen gehört, die alle Maßnahmen mittragen, aber durch die Lockerungen gefährdet sind und in ihrer Freiheit eingeschränkt werden“, kritisiert Dorothee Marx darum den Öffnungskurs der Politik.

Aus ihrer Sicht blendet die Politik einige Punkte über das Leben von Menschen mit Behinderungen schlicht aus. Und da kommen die stereotypen Vorstellungen ins Spiel, die sie auch in der Literatur ausmacht: „Anders als beispielsweise Werwölfe verlassen Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen ihr Haus nicht nur bei Vollmond, um zum Krankenhaus zu gehen“, sagt sie mit einer großen Spur Sarkasmus in der Stimme. Für den Spruch hat sie sich von einer amerikanischen Twitter-Nutzerin mit Gehbehinderung inspirieren lassen.

Was Dorothee Marx eigentlich zum Ausdruck bringen will: Sie führe ein erfülltes Leben als Teil der Gesellschaft. Mit zwei Universitätsabschlüssen, einem Beruf als Doktorandin, einem Ehemann und einem großen Freundeskreis. „Und ich bin beileibe nicht die einzige Person in Schleswig-Holstein, die trotz Vorerkrankungen bis vor Corona ganz normal am gesellschaftlichen Leben teilgenommen hat“, sagt sie. Ihr gehe es aber nicht nur um die eigene Situation, betont die junge Frau: „Wir sind viele, man sieht’s nur nicht immer allen an.“

„Die Annahme, vulnerable Gruppen seien nur in Arztpraxen und Rehakliniken unterwegs, ist weltfremd“

Geradezu weltfremd findet die Kielerin die neuen Regelungen des Infektionsschutzgesetzes auf Bundesebene. Da entstehe der Eindruck, es gäbe eine homogene, sogenannte „vulnerable Gruppe“ – also Menschen, die entweder durch hohes Alter oder durch Behinderungen und Vorerkrankungen wie Krebs oder Multipler Sklerose eine Immunschwäche haben und dadurch als gefährdet gelten. Diese könnten, so klingt es oft durch, schließlich mit Masken in Rehakliniken und Arztpraxen geschützt werden.

Die Kieler Doktorandin Dorothee Marx, hier an der Kieler Innenförde, will nicht nur in der Forschung, sondern auch im Pandemiediskurs gehört werden. Quelle: Ulf Dahl

So zumindest lassen sich für Dorothee Marx Äußerungen von Politikern wie Martin Hagen (FDP) deuten. Er schrieb am 15. März bei Twitter: „In Arztpraxen, Tageskliniken und Reha-Einrichtungen bleibt Maskenpflicht bestehen. Sinnvolle Ergänzung, denn hier geht es um den Schutz vulnerabler Gruppen. Maskenpflicht in Schulen und Einzelhandel konnte die FDP hingegen erfolgreich verhindern.“ Zahlreiche Menschen, die sich und ihre Familien als gefährdet ansehen, protestierten.

Auch Dorothee Marx hat dieser Kommentar empört: „Behinderte und vorerkrankte Menschen in Deutschland gehen zum Einkaufen, zur Schule, zur Universität, sie arbeiten in normalen Berufen und haben Familienmitglieder, die sich ebenfalls in dieser Gesellschaft bewegen. Und sie verdienen es, weiter geschützt zu werden, und zwar durch politische Schutzkonzepte und nicht nur durch reine Eigenverantwortung.“ Der Schutz durch Masken wirke stärker, wenn auch andere sie trügen. „Ist das zu viel verlangt?“

Kielerin will nicht „Kollateralschaden der Freiheit“ sein

Was Dorothee Marx besonders wichtig ist: Die Ermüdung nach zwei Jahren Pandemie, die auch sie selbst spürt, und „das laute Schreien einer kleinen Gruppe von vermeintlichen Freiheitskämpfern darf nicht dazu führen, dass man Menschen mit Vorerkrankungen und ihre Familien dazu zwingt, sich als Schattenfamilien zum Schutz vor einer Infektion aus der Gesellschaft zurückzuziehen.“ Dorothee Marx will nicht der „eingepreiste Kollateralschaden der Freiheit“ sein.

Spitz geschliffene Sätze wie diese richtet Dorothee Marx auch an die verantwortlichen Politiker in Kiel und Berlin, denen sie Briefe geschrieben hat. Eine Antwort hat sie bislang nicht erhalten.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und die Lockerungen rücken näher. Schon bald wird Marx mit ihren Studierenden wieder persönlich die englischsprachige Literatur analysieren. Denn die Christian-Albrechts-Universität (CAU) hat jetzt für das Sommersemester eine größtmögliche Präsenz in Forschung und Lehre beschlossen. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin sagt: „Dann unterrichte ich halt mit Maske.“